討債男連續潑漆又駕車衝撞新北當歸鴨店 檢聲押禁見

新北市某知名當歸鴨連鎖店疑因少東欠債，本月4日深夜位於新莊總店及和林分店分別遭人紅漆，24日凌晨再先後遭人開車衝撞，所幸未有人員傷亡。警方循線逮捕幕後主嫌蔣姓男子，檢察官複訊後，以蔣男涉犯恐嚇、毀損等罪嫌疑重大，且有逃亡及串、滅證及反覆實施虞，聲請法院羈押禁見。

據了解，這間知名的當歸鴨連鎖店在新莊、樹林經營已超過18年，傳出年營收逾億元。該店少東疑因沾上線上博弈欠債，為還款又向地下錢莊借貸，以致債務越滾越大、難以收拾。

最後少東債權人及錢莊找上其父母、當歸鴨店老闆夫婦要錢，但父母認為兒子債務應自己解決不願代為償還。本月4日，41歲蔣男涉嫌先找來22歲林男及28歲江男，深夜到當歸鴨店的樹林分店和新莊總店潑紅漆。警方獲報1小時內便將林、江2人逮捕。2人偵詢時表示因少東不還40萬債務，因而找他爸媽要。警方巡後依毀損及恐嚇罪嫌函送。