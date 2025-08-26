快訊

京華城案提訊應曉薇 助理、男友人不起訴確定今遭傳喚到庭

聯合報／ 記者蕭雅娟林孟潔／台北即時報導

台北市議員應曉薇涉在京華城案中向威京集團主席沈慶京索賄5250萬元，匯入可掌控的5個協會，依違背職務收賄、洗錢罪起訴。台北地方法院今提訊應曉薇，並傳喚已不起訴確定的助理陳佳敏、男性友人王尊侃。

北檢認定，應曉薇濫用議員職權，涉貪汙收賄、洗錢罪，具體求處16年6月，罰金5千萬元。應曉薇辦公室執行長王尊侃、應曉薇辦公室人員陳佳敏則獲不起訴，檢察官將此貪汙案依職權送再議，台灣高等檢察署駁回再議，2人今年2月間不起訴確定。

應曉薇日前出庭否認犯罪，她稱，身為民代她從頭到尾都做正確的事，很驕傲每案子都是認真處理、對待，沒做錯任何一件事，沈慶京給的每一筆錢都是正當的，還要再次感謝「沈主席」。

應曉薇日前出庭指出，她10年前開始為京華城案服務，一直覺得「企業相信我，是我的驕傲」現在卻說是弊案？檢方說2017、2018年威京集團有補助協會，那就是行賄，那為何2019年、2020年就忘了行賄了呢？

她說，京華城案讓她對什麼事情都很惶恐，檢方也說她公開在雲端串證，但她還是要謝謝沈慶京捐款給協會，幫助了很多人。應曉薇引用佛教偈語「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃」，並說她現在什麼都不想說，只希望她的母親健健康康。

台北市議員應曉薇（中）。圖／聯合報系資料照片
台北市議員應曉薇（中）。圖／聯合報系資料照片

