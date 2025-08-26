影／涉施壓台電要饋電容量 「小英男孩」收賄百萬今早聲押禁見

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟涉及在任內向台電施壓關說「饋電容量」，協助綠能業者能順利開設公司，估計至少收賄近200百萬元；調查局台南市調查處昨搜索約談14人到案，台北地檢署今晨依貪汙、財產來源不明等罪，聲押禁見鄭亦麟、東煒建設董事長陳健盛、兒子兼特助陳冠滔。

同案被約談的泓德能源總經理周仕昌80萬交保、限制出境出海；鄭亦麟父母鄭武廷、林佳珍各10萬交保；台電前副總經理蕭勝任、副總兼執行長許國隆訊後請回；約談對象還有正聯合會計師事務所會計師鄭涵、鄭亦麟友人徐子敬。

鄭亦麟台大經濟系畢業、是英國倫敦大學能源及環境經濟暨政策碩士學歷，2015五年加入民進黨智庫，深獲前行政院長林全信任，隔年出任行政院能源及減碳辦公室主任，2018年擔任經濟部綠能科技產業推動中心副執行長，是離岸風電區塊開發政策重要推手，當時他年僅28歲。蔡英文競選總統時，他與核能流言終結者創辦人黃士修筆戰，有「小英男孩」稱號。

據了解，綠推中心是在2018年，由經濟部與科技部跨部會合作設立的任務編組，執行長由經濟部次長擔任，另設置1至3名副執行長，負責協助政府落實綠能科技產業創新推動方案，負責電力配送的台灣電力公司扮演重要角色。

據調查，政府為擴大推廣再生能源，積極鼓勵民間企業投入開發綠電，但在配電系統（俗稱饋線）容量額度有限情況下，市場上經常出現搶先登記申請容量的業者，但如果沒有台電的電力配送網路，公司不可能運作。

調查指出，東煒建設在2022年間，為置辦大型綠能公司，透過經濟部高官鄭亦麟向下級單位台電施壓，協助業者取得饋電容量，鄭亦麟因此收賄近200萬元。調查局掌握情資後，清查鄭亦麟相關帳戶，發現有異常資金，懷疑是鄭亦麟向泓德能源、東煒建設收賄款項，直到最近疑有調查風聲走漏，昨天決定發動大規模收網行動。