獨／高雄槍擊命案疑毒品利益引殺機 調查局手中也有案子在辦「他」

高雄槍擊命案發生第5天，黑衣槍手如人間蒸發，整起殺害羅姓男子的一套計畫鎮密，警方專案小組從死者羅男過往涉及的案子追查，懷疑和毒品利益糾葛有關，巧合的是調查局手中也有一起屏東走私毒品案懷疑羅涉案偵辦中，槍擊案因毒品引殺機的脈絡逐漸清晰。

2015年間，方偉展從事水產品批發的屏東縣貴品有限公司登記負責人，但實際公司出資的負責人是羅姓男子，方偉展的陳姓友人當年試圖以黃鰭鮪魚藏毒運毒，方男於是將甲基安非他命共55包，分別藏放在55條黃鰭鮪魚腹部中，一度因結冰情況不佳，重複在黃鰭鮪魚身上澆水，使其外表結冰而不易辨識腹內藏有毒品，並在黃鰭鮪魚上綁附藍色色帶，以便於辨識。

羅男和當時的妻子去日本接應，調查局卻早一步在貨櫃於高雄港報關出口前攔截毒品；方男自知事跡敗露後投案，後被判刑12年6月徒刑；羅因逃亡通緝，案件尚審理中。

但整起運毒案，院檢曾在羅男妻子手機中查出問卦錄影檔指「我7月要運貨去日本是否順利」，另方男投案後，人在日本的羅男也非常關注此事，又讓妻子返台，羅男則滯留海外未歸遭通緝後，羅男涉及該案即未再審理；而當初要求方男運毒的陳男也行蹤不明。

偵辦槍擊命案的專案小組根據羅男過往涉及的毒品案，懷疑羅男遭「一氣呵成」的縝密計畫狙殺，和毒品利益糾葛有關。

高雄市一名刑事局出身、曾主偵羅男以假車禍詐領保險金案的兩線三星警官透露，光是從以假車禍詐領保險金一案來看，羅男騙的是銀行和保險業者就是一個聰明人，當年偵辦羅男至少有6案假車禍詐領至少3、400萬元得逞。

該名警官回憶，以假車禍詐領保險金落網時，否認是他主導，也否認犯行，將責任都推給他人；該名警官透露羅男身材健壯，常在健身和運動，當年落網時也是住澄清湖一帶的豪宅，出入開名車，也有養狗，住家環境、生活作息和遭槍殺的場景雷同。

該名警官說，只是料想不到，聰明狡猾的羅男，改名換姓又搬家，是否生活過得太安逸，失去警覺心，竟在遛狗時命喪槍下。