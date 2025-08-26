聽新聞
0:00 / 0:00
獨／高雄槍擊命案死者百萬債務判決書揭他是債主 欠債者是高雄港女警
詐欺及竊盜通緝犯羅姓男子22日上午在高市左營區透天豪宅住家外遛狗，遭槍手狙殺16槍，命喪家門口；據警方調查，羅男和人有百萬債務糾紛，而屏東地院7年前一樁民事判決揭露，羅其實是債主，欠債的是一名高雄港女警，這名女警欠9名債權人7百餘萬，羅是其中一人，因女警聲請更生，欠羅的百萬欠款只要還35萬餘元。
這起槍擊命案發生迄今第5天，槍手如人間蒸發，警方專案小組一方面追查槍手身分及下落，一方面從羅的身家背景及金流清查。
專案小組調查初始，曾發現羅男曾有一筆百萬元債務官司，當時外界以為是羅男欠錢，但屏東地院一件於2019年2月判決申請更生債務清償的民事判決，揭露羅男非債務人而是債權人，欠債的人，是一名高雄港務警察總隊的一名女警。
據查，這名50餘歲的女警已在3、4年前調往高雄港務警察總隊所管轄的金門港中隊，目前仍在職。
屏東地院當時判決指出，這名女警共積欠包括羅男在內以及銀行等共計9名債權人約7百餘萬元，後向法院聲請更生，清償條件為以1個月為1期，自更生方案裁定確定翌日起清償6年，共72期，每期清償2萬2000元，清償總額計158萬4000 元。
依據法院判決清償期限為6年，這名女港警應已還清欠款；偵辦羅男遭槍擊命案的專案小組仍持續比對羅男金流和身家背景等狀況，以釐清遭人槍殺的原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言