獨／高雄槍擊命案死者百萬債務判決書揭他是債主 欠債者是高雄港女警

詐欺及竊盜通緝犯羅姓男子22日上午在高市左營區透天豪宅住家外遛狗，遭槍手狙殺16槍，命喪家門口；據警方調查，羅男和人有百萬債務糾紛，而屏東地院7年前一樁民事判決揭露，羅其實是債主，欠債的是一名高雄港女警，這名女警欠9名債權人7百餘萬，羅是其中一人，因女警聲請更生，欠羅的百萬欠款只要還35萬餘元。

這起槍擊命案發生迄今第5天，槍手如人間蒸發，警方專案小組一方面追查槍手身分及下落，一方面從羅的身家背景及金流清查。

專案小組調查初始，曾發現羅男曾有一筆百萬元債務官司，當時外界以為是羅男欠錢，但屏東地院一件於2019年2月判決申請更生債務清償的民事判決，揭露羅男非債務人而是債權人，欠債的人，是一名高雄港務警察總隊的一名女警。

據查，這名50餘歲的女警已在3、4年前調往高雄港務警察總隊所管轄的金門港中隊，目前仍在職。

屏東地院當時判決指出，這名女警共積欠包括羅男在內以及銀行等共計9名債權人約7百餘萬元，後向法院聲請更生，清償條件為以1個月為1期，自更生方案裁定確定翌日起清償6年，共72期，每期清償2萬2000元，清償總額計158萬4000 元。