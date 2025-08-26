經濟部綠推中心涉綠能弊案 檢調約談台電前副總蕭勝任

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，驚爆任內向2家綠能業者收賄，調查局台南市調查處25日兵分22路搜索，共約談鄭亦麟14人到案，其中台電前副總經理蕭勝任、副總兼執行長許國隆也在約談名單，2人稍早移送台北地檢署複訊，全案依不違背職務收賄、財產來源不明等罪偵辦，鄭亦麟尚在調查局詢問。

同案約談包括鄭亦麟的父母、涉及行賄的上市公司綠能環保公司「泓德能源」總經理周仕昌、東煒建設董事長陳健盛等；檢調懷疑，鄭亦麟打著綠電招牌向業者索賄，約談9名被告，以及5名證人到案調查。據了解，蕭勝任前不久已退休，而許國隆則主管輸供電事業部。

據了解，鄭亦麟台大經濟系畢業、擁有英國倫敦大學能源及環境經濟暨政策碩士高學歷，2015五年加入民進黨智庫，深獲前行政院長林全信任，隔年出任行政院能源及減碳辦公室主任，2018年擔任經濟部綠能科技產業推動中心副執行長，成為離岸風電區塊開發政策重要推手，當時他年僅28歲，素有「小英男孩」稱號。

2019年台船子公司「台船環海」董事會決議，由鄭亦麟出任董事，引發外界譁然。而鄭男離開綠推中心後，又前往涉及風電案的外商麥格理公司任職，後來又輾轉到台電售電平台「台灣智慧電能公司」擔任副總經理，立委質疑，鄭男一下子是官、一下子是商、一下子是官商結合，完全規避旋轉門條款。