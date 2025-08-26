綠推中心被形容 重大投資案「單一窗口」

經濟部綠能科技產業推動中心（綠推中心）前副執行長鄭亦麟涉在任內向兩家綠能業者貪汙收賄，經濟部表示，尊重司法調查，若有需要會配合偵辦，目前在司法程序中，不宜就個案評論。

綠能科技產業推動中心是在政府力推再生能源的目標下，由經濟部前部長沈榮津任內，二○一八年成立，主要任務是協助政府落實綠能科技產業創新推動方案，促成綠能推動、產業發展、科技創新、綠色金融等四大發展願景。而根據綠推中心的設置要點，下設三名副執行長，其中只有原本擔任經濟部技術處處長的傅偉祥來自政府部門，另外兩人分別是時任科技部國研院副院長吳光鐘、行政院能源及減碳辦公室主任鄭亦麟。

由於綠推中心負責太陽能、離岸風電政策推展，重要的離岸風電投資案、遴選作業，都必須過綠推中心這關，被形容是離岸風電重大投資案的「單一窗口」，因此與業者有相當頻繁的接觸，當中的話語權也相當重，過去也因此被批評為「太上機關」。

綠能業者表示，離岸風電、太陽光電業者都和鄭亦麟接觸，業者都以他的英文名字Luke稱呼。由於他能言善道，歐洲商會風能委員會六月底舉辦午餐會，還邀請鄭亦麟擔任貴賓，針對台灣企業能源採購協議（ＣＰＰＡ）市場的發展現況與未來展望發表演說。