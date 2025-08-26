綠推中心涉弊 鄭亦麟跨足官商、國營事業

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟。圖／取自台北金融研究發展基金會

由經濟部主導成立的綠能科技中心前副執行長鄭亦麟，疑在任內涉嫌收受二家業者賄賂，台北地檢署昨兵分多路搜索。國民黨團書記長王鴻薇批評，鄭亦麟一下子擔任副執行長、一下又去風電業，現在是台智電總經理，如今捲入賄賂案，行政院必須徹查到底，並暫停鄭亦麟現在總經理職位。

王鴻薇今年一月在立法院踢爆，「小英男孩」鄭亦麟最早跟著行政院前院長林全到經濟部擔任綠能科技產業發展中心副執行長，提供政策方向、輔導產業等，後來鄭亦麟離開，跑到外商麥格理，而麥格理也涉及風電產業，結果鄭亦麟又進入泛公股的台智電，完全規避旋轉門條款，也驗證很多國營事業裡，有很多民進黨派系的年輕人被安插進來。

台智電預計增資，泛公股的股東名單就有經濟部所屬的中油、中鋼等，當時經濟部長郭智輝曾在立法院說，無論是中鋼或中油，都沒有強迫問題，若董事會有不同決定可隨時退股。王鴻薇則質疑，郭智輝憑什麼保證？等到虧損時，郭智輝已不在其位。

昨日傳出鄭亦麟遭檢調搜索，王鴻薇表示，當初很多人都收到弊案爆料，民進黨都安插綠友友，結果用來用去用出問題，由於政府是台智電最大股東，行政院應該徹查到底；民進黨還好意思來向立法院要預算，未來絕對嚴審到底。

民眾黨立委林國成批評，綠能弊案並非今天才出現，這些問題老早就已經存在。他懷疑還會有更大的貪瀆案件，這些人為了綠能大餅搶得你死我活，否則也不會有八八槍擊案，希望相關檢調單位好好偵辦，既然要辦就要辦個徹底，不要遮人眼目、不了了之。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，支持司法毋枉毋縱，若有犯罪情事應依法究辦，無論黨派顏色，任何欲從國家綠能政策中獲得不法利益的人，都是阻礙國家綠能產業發展的阻力，讓綠能被汙名化，必須譴責、深痛惡絕。

泓德能源：配合檢調調查

太陽能系統大廠泓德能源昨天傍晚發布重大訊息，表示檢調單位到公司進行調查及搜索。泓德能源指出，公司全力配合檢調單位調查，至於公司營運財務一切正常，對財務業務無重大影響。

泓德能源稍早才宣布獲全球最大主權基金挪威主權基金大幅加碼投資，泓德能源上周五股價也跳空漲停以一九○元作收，昨天股價開高後隨即翻空，最後以一七六元收盤、下跌六點五元，跌幅達百分之三點五六，在台股大盤指數大漲五一二點之際，走勢相對偏弱。