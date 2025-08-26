經部綠推中心爆弊案 前官員涉收賄遭搜索

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內疑向兩家綠能業者收賄，遭檢調搜索偵辦。圖／聯合報系資料照片

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內疑向兩家綠能業者收賄，調查局台南市調查處昨天兵分廿二路搜索鄭男住居所、辦公室與兩家業者，共約談十四人到案，詢後移送台北地檢署漏夜複訊，全案依不違背職務收賄、財產來源不明等罪偵辦。

同案約談包括鄭亦麟的父母、涉及行賄的上市公司綠能環保公司「泓德能源」總經理周仕昌、在雙北地區以清水模建築聞名的東煒建設董事長陳健盛等；檢調懷疑鄭亦麟打著綠電招牌向業者索賄，連雙親都捲入，檢調共約談鄭亦麟九名被告，另五人以證人身分到案調查。

據了解，鄭亦麟台大經濟系畢業、擁有英國倫敦大學能源及環境經濟暨政策碩士高學歷，二○一五年加入民進黨智庫，深獲行政院前院長林全信任，隔年出任行政院能源及減碳辦公室主任，二○一八年再擔任經濟部綠能科技產業推動中心副執行長，成為離岸風電區塊開發政策重要推手，當時他年僅廿八歲，素有「小英男孩」稱號。

二○一九年台船子公司「台船環海」董事會決議，由鄭亦麟出任董事，引發外界譁然。而鄭男離開綠推中心後，又前往涉及風電案的外商麥格理公司任職，後來又輾轉到台電售電平台「台灣智慧電能公司」擔任總經理；立委王鴻薇今年初質疑，鄭亦麟一下子是官、一下子是商、一下子是官商結合，完全規避旋轉門條款。

綠推中心是在二○一八年，由經濟部與科技部跨部會合作設立的任務編組，執行長由經濟部次長擔任，另設置一至三名副執行長，負責協助政府落實綠能科技產業創新推動方案，促成綠能推動、產業發展、科技創新、綠色金融等四大發展願景，工作任務與綠能業者密不可分。

台南市調查處掌握情資，指鄭亦麟利用職權收受賄賂，且相關帳戶有異常資金，疑涉及洗錢；辦案人員清查金流後，懷疑鄭男利用推動綠能機會，向泓德能源、東煒建設收賄，昨天發動大規模搜索，相關收賄金額正擴大清查。