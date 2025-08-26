聽新聞
濺血圖涉恐嚇11檢察官 2人被訴

聯合報／ 記者林孟潔蕭雅娟／台北報導

「迷因台式民主」版主、工程師戴瑞甯限制住居。

「迷因台式民主」版主、UI工程師戴瑞甯製作偵審京華城案法官合成圖，加上血跡圖樣，載明「記住他們的名字跟臉」等字上傳粉絲專頁，追蹤者前護理師林惠珠下載圖片，寫上「命債命還」發布到社群軟體，兩人被檢方聲押獲准，昨依恐嚇等罪起訴；台北地方法院訊問後認定戴、林女無羈押必要，命限制住居。

法院開庭，戴瑞甯不爭執客觀事實，承認違反個資法，但否認有恐嚇罪主觀犯意；林惠珠則坦承全部犯行。戴說，檢察官照片是Google找的，法官照片則是網友「賈仙姑」私訊粉專提供，兩人也不認識，沒談論任何報酬或好處。

戴說，他在檢察官照片上用血跡，是為抒發心情，因北市前副市長彭振聲妻子墜樓事件，令他感到憤慨，「那個血跡代表是彭振聲妻子的血」，粉專PO文也是針對此事評論。他說，圖片加註「記著他們的名字跟臉」，是希望大眾記得每次判決時，是哪些司法官審理的。

戴表示，他看到彭振聲在法庭外大喊「檢察官怎麼那麼可惡」的影片，加上彭妻患有憂鬱症，他依此判斷彭妻是「跳樓自殺」，且與彭遭不正訊問有關。

戴瑞甯、林惠珠羈押禁見至今已近兩個月。戴說，希望停止羈押，早點回去幫忙太太照顧小孩。林惠珠說，希望可以交保，感到很慚愧，不要再讓年邁父母難過、南北奔波。法官庭末命限制住居，定9月26日開庭。

檢方起訴認為，戴瑞甯不滿京華城案偵審過程，及彭振聲配偶墜樓身亡新聞，7月2日凌晨零時許，在家中用製圖軟體編排11名檢察官職稱、姓名、照片、沾有血跡合成圖；戴因貼文遭網友非議，又將承審案件3名法官照片製圖，隔日又在粉專發文「又找到了一位找了你好久的法官」。

林惠珠是「迷因台式民主」粉絲專頁追蹤者，對於墜樓新聞事件感到憤慨，下載合成圖後搭配「命債命還」文字，發布到Threads。檢方昨依恐嚇、個資法、煽惑他人犯罪等罪嫌起訴，分別求處7月、6月以上徒刑。

