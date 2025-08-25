筍價創新高偷竊變強盜 2宵小行竊失風竟砍傷園主

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

風災後竹筍價錢攀高，引起宵小覬覦，不料行竊失風的嫌犯反而涉嫌持刀砍園主，演變成強盜案。嘉義縣民雄警分局獲報有農民抓小偷遭砍傷，警方啟動快打部隊於12小時內抓到涉嫌行竊、砍人的2名竊嫌，偵訊後依強盜、傷害及毀損罪嫌移送法辦。

民雄警分局於昨天夜間11時許接獲民眾報案，稱抓小偷遭砍傷，警方線上快打警力趕至現場了解，查出被害人蔡姓男子及姪子3人因夜間10時許發現竹筍園裡有2部可疑貨車出入，於是一路尾隨至產業道路攔阻載滿竹筍的小貨車，沒想到對方車上下來2名竊嫌反而持刀、棍攻擊，又駕車衝撞逃逸，分局立即組成專案小組偵辦。

經專案小組調閱案發地周遭監視器並擴大沿線追緝，鎖定涉案車輛及嫌疑人，發現嫌疑人案發後即向雲林方向逃逸，專案小組隨即派員查緝，並向嘉義地檢署報請指揮偵辦，今天上午見嫌疑人出現，上前攔查拘提2名犯嫌到案，並帶同前往起獲贓物竹筍一批、作案用刀具、棍棒等工具，於12時內偵破，偵訊後依強盜、傷害及毀損嫌移送地檢偵辦。

嘉義地區近來接連遭到颱風、豪雨侵襲，以烏殼綠竹筍聞名的大林鎮更是損失慘重，產地價創新高來到每公斤80元上下。2名嫌犯辯稱是在友人筍園採收，但2人在深夜採收，收割時間點與一般筍農清晨收割時間有異，其說法不被警方採信。

警方循線逮捕嫌犯並追回遭竊的烏殼綠竹筍。記者李宗祐／翻攝
警方循線逮捕嫌犯並追回遭竊的烏殼綠竹筍。記者李宗祐／翻攝
風災後烏殼綠竹筍價錢攀高，引起肖小覬覦。記者李宗祐／翻攝
風災後烏殼綠竹筍價錢攀高，引起肖小覬覦。記者李宗祐／翻攝
２名竊嫌分持刀、棍攻擊，又駕車衝撞被害人貨車後逃離現場。記者李宗祐／翻攝
２名竊嫌分持刀、棍攻擊，又駕車衝撞被害人貨車後逃離現場。記者李宗祐／翻攝
警方循線逮捕2名嫌犯。記者李宗祐／翻攝
警方循線逮捕2名嫌犯。記者李宗祐／翻攝

嘉義 強盜 小偷

