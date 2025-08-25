高雄槍擊命案死者解剖複驗 葬儀社撐雙傘保護、家屬不發一語

詐欺及竊盜通緝犯羅姓男子22日上午近7時許在高雄市左營區文學路透天豪宅外遛狗，清狗大便時，遭埋伏槍手狙殺16槍，頭、頸及腹部等處中5槍，命喪家門口，槍手迄今逃逸無蹤；檢警今天下午解剖羅男遺體複驗，疑為羅的弟妹在葬儀社人員雙傘陣保護下，未發一語。

51歲詐欺及竊盜通緝犯羅姓男子22日上午近7時許，在文學路透天豪宅外遛狗遭槍手伏擊狙殺16槍，命喪家門口，凶嫌駕BMW權利車逃往偏僻的橋頭區甲典街與田中路的農田旁燒毀車和作案2把改造槍械。

命案今發生第4天，槍手迄今如人間蒸發，警方專案小組不放過蛛絲馬跡，調帶高手調閱各處影像，包括凶嫌可能從燒車現場攀越一牆之隔進入高雄大學變裝為學生模樣的校園監視器，警方也徵調和槍手BMW車曾「擦肩而過」的民車行車記錄器，期能勾勒出凶嫌模樣特徵。