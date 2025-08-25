濺血合成圖恐嚇京華城案司法官 涉案工程師 、護理師起訴後都獲釋！

快訊

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

「迷因台式民主」版主、UI工程師戴瑞甯製作偵審京華城案檢察官、法官的合成圖，並加上血跡等圖樣，還有載明「記住他們的名字跟臉」上傳粉絲專頁，追蹤者前護理師林惠珠下載合成圖加上「命債命還」發布到Threads，兩人先前被檢方聲押獲准，今依恐嚇等罪起訴並移審法院，台北地方法院開庭訊問後認定戴瑞甯、林惠珠無羈押必要，均命限制住居，兩人均已離開法院。

戴瑞寧在律師陪同下步出法院，面對媒體詢問僅簡短回應「謝謝」二字；林惠珠則以文件遮擋臉部，也在律師陪同下離開，在鏡頭前她僅不斷點頭致意，律師則說「謝謝司法」。

起訴指出，戴瑞甯因不滿京華城案偵辦、審理過程，及彭振聲配偶今年7月1日墜樓身亡新聞，涉在7月2日0時14分許，在家中上網依「血跡」、「噴濺」等關鍵字搜尋相關圖示，用製圖軟體編排、設計11名檢察官職稱、姓名、照片、沾有血跡的合成圖，上方載明「記住他們的名字跟臉」等文字，0時22分許上傳到「迷因台式民主」粉絲專頁發文指「聽說這些人今天在法庭上聽到彭妻的死訊，輕蔑的不屑一顧。好像離開世界的只是一隻蚊子＃記住他們的臉」等文字。

戴因上篇貼文遭網友非議，又涉法利用承審京華城案的台北地院3名法官照片製圖，7月3日0時33分又在粉專發文「又有人跑來挑釁我叫我有種不要刪文，還有人在留言版貼新聞，說北檢已經火速分案偵辦上篇北檢照片+灑了點番茄醬的文是在暗示我涉及恐嚇？原來公布司法官的照片會涉及恐嚇？是類似這樣嗎？又找到了一位找了你好久的法官」

林惠珠是「迷因台式民主」粉絲專頁追蹤者，對於墜樓新聞事件感到憤慨，涉煽惑他人犯罪等，下載合成圖後，未隱匿「記住他們的名字跟臉」，還搭配「命債命還」文字，發布到Threads。林惠珠偵查中坦承，如果她是合成圖中的人，看到合成圖也會害怕。

2人犯後火速遭逮，因恐嚇司法官遭聲押獲准，今北檢依恐嚇、個資法、款煽惑他人犯罪等起訴，分別求處7月、6月以上徒刑。

前護理師林惠珠。記者林孟潔／攝影
前護理師林惠珠。記者林孟潔／攝影
迷因台式民主版主戴瑞甯。記者林孟潔／攝影
迷因台式民主版主戴瑞甯。記者林孟潔／攝影

