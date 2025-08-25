獨／追高雄槍擊命案槍手身影 警徵和BMW「擦身而過」民車行車記錄器

高雄左營區槍擊命案發生第4天，槍手迄今人間消失；專案小組不放過蛛絲馬跡，調帶高手調閱各處影像，包括凶嫌可能從燒車現場攀越一牆之隔進入高雄大學變裝為學生模樣的校園監視器，警方也徵調和槍手BMW車曾「擦肩而過」的民車行車記錄器，期能勾勒出凶嫌模樣特徵。

51歲詐欺及竊盜通緝犯羅姓男子22日上午近7時許，在文學路透天豪宅外遛狗遭槍手伏擊狙殺16槍，命喪家門口，凶嫌駕BMW權利車逃往偏僻的橋頭區甲典街與田中路的農田旁燒毀車和作案2把改造槍械。

槍手犯案後迄今逃逸無蹤，專案小組徵調3、40名高雄警界調帶高手調閱各路口、商家監視器追查槍手身影，局長林炎田和專案小組成員數次來回燒車現場模擬勘查槍手可能的逃亡路線。

記者實地查看，槍手棄車後燒車地點在農田旁轉彎的一處小空地，左右兩側均有僅容一輛車通行的產業道路，嫌犯有可能往橋頭方向逃逸，但燒車後徒步走出農田，往左走至少7、800公尺才接近馬路處，往右走繞更遠，恐會被晨起農作的農民撞見，產業道路和高雄大學相隔一條12至15米的大排，應不可能攀越。

但產業道路緊鄰高雄大學的確有幾處缺口可跨越，其中一處大排有圳道，有機會可攀上牆抓住鐵絲網後再跨越牆沿進入校園，專案小組因此推斷凶嫌或許藉此缺口進入校園再變裝逃逸，甚至事先在校園內放單車，騎無牌的單車逃離，因此向校方調閱校內數處監視畫面清查，但目前未發現可疑槍手影像。

除了調閱監視畫面外，專案小組不放過任何可能追緝凶嫌特徵的線索，若從畫面中發現曾和槍手駕駛的白色BMW轎車會車「擦身而過」的民眾車輛，聯繫車主徵求行車記錄器，以追查是否能辨識出槍手面貌特徵；不少車主接到警方電話深感意外，但得知是追查槍擊案槍手，多數人願意配合。