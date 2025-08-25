快訊

英超「億元先生」成曼城棄將！足球王子沉浮記

豐原出租套房死亡火警！男女陳屍房內 鄰居清晨曾聞呼救聲

冷心低壓又來了！氣象粉專：西半部午後雷雨加劇恐下冰雹

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／追高雄槍擊命案槍手身影 警徵和BMW「擦身而過」民車行車記錄器

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄左營區槍擊命案發生第4天，槍手迄今人間消失；專案小組不放過蛛絲馬跡，調帶高手調閱各處影像，包括凶嫌可能從燒車現場攀越一牆之隔進入高雄大學變裝為學生模樣的校園監視器，警方也徵調和槍手BMW車曾「擦肩而過」的民車行車記錄器，期能勾勒出凶嫌模樣特徵

51歲詐欺及竊盜通緝犯羅姓男子22日上午近7時許，在文學路透天豪宅外遛狗遭槍手伏擊狙殺16槍，命喪家門口，凶嫌駕BMW權利車逃往偏僻的橋頭區甲典街與田中路的農田旁燒毀車和作案2把改造槍械。

槍手犯案後迄今逃逸無蹤，專案小組徵調3、40名高雄警界調帶高手調閱各路口、商家監視器追查槍手身影，局長林炎田和專案小組成員數次來回燒車現場模擬勘查槍手可能的逃亡路線。

記者實地查看，槍手棄車後燒車地點在農田旁轉彎的一處小空地，左右兩側均有僅容一輛車通行的產業道路，嫌犯有可能往橋頭方向逃逸，但燒車後徒步走出農田，往左走至少7、800公尺才接近馬路處，往右走繞更遠，恐會被晨起農作的農民撞見，產業道路和高雄大學相隔一條12至15米的大排，應不可能攀越。

但產業道路緊鄰高雄大學的確有幾處缺口可跨越，其中一處大排有圳道，有機會可攀上牆抓住鐵絲網後再跨越牆沿進入校園，專案小組因此推斷凶嫌或許藉此缺口進入校園再變裝逃逸，甚至事先在校園內放單車，騎無牌的單車逃離，因此向校方調閱校內數處監視畫面清查，但目前未發現可疑槍手影像。

除了調閱監視畫面外，專案小組不放過任何可能追緝凶嫌特徵的線索，若從畫面中發現曾和槍手駕駛的白色BMW轎車會車「擦身而過」的民眾車輛，聯繫車主徵求行車記錄器，以追查是否能辨識出槍手面貌特徵；不少車主接到警方電話深感意外，但得知是追查槍擊案槍手，多數人願意配合。

專案小組研判，槍手狙殺死者羅男後，快跑進入停車場，是腳程快的人，若真攀牆進入高雄大學校園穿過校區逃逸，也顯示是身手矯健之人，研判槍手應為20至40歲男子，正從權利車買賣過程以及回溯、調閱監視畫面，期能以多管道方式追出槍手身分。

高市槍擊案命案槍手22日上午在文學路槍殺羅姓男子後，駕車逃往橋頭區偏僻處的農田旁燒毀作案車及２把槍械後逃逸。記者石秀華／翻攝
高市槍擊案命案槍手22日上午在文學路槍殺羅姓男子後，駕車逃往橋頭區偏僻處的農田旁燒毀作案車及２把槍械後逃逸。記者石秀華／翻攝
高市槍擊案命案槍手22日上午在文學路槍殺羅姓男子後，快跑至停車場駕車逃逸。記者石秀華／翻攝
高市槍擊案命案槍手22日上午在文學路槍殺羅姓男子後，快跑至停車場駕車逃逸。記者石秀華／翻攝
高市槍擊案命案槍手22日上午在文學路槍殺羅姓男子後，駕車逃往橋頭區偏僻處的農田旁燒毀作案車及２把槍械後逃逸；圖為現場留下火燒車痕跡，周圍是農田。記者石秀華／攝影
高市槍擊案命案槍手22日上午在文學路槍殺羅姓男子後，駕車逃往橋頭區偏僻處的農田旁燒毀作案車及２把槍械後逃逸；圖為現場留下火燒車痕跡，周圍是農田。記者石秀華／攝影
高市槍擊案命案專案小組研判槍手燒車後逃亡路線，有可能從大排缺口處攀越牆沿進入高雄大學校區逃逸。翻攝自Google Map
高市槍擊案命案專案小組研判槍手燒車後逃亡路線，有可能從大排缺口處攀越牆沿進入高雄大學校區逃逸。翻攝自Google Map
高市槍擊案命案槍手22日上午在文學路槍殺羅姓男子後，駕車逃往橋頭區偏僻處的農田旁燒毀作案車及２把槍械後逃逸；圖為現場留下火燒車痕跡，周圍是農田。記者石秀華／攝影
高市槍擊案命案槍手22日上午在文學路槍殺羅姓男子後，駕車逃往橋頭區偏僻處的農田旁燒毀作案車及２把槍械後逃逸；圖為現場留下火燒車痕跡，周圍是農田。記者石秀華／攝影
高市槍擊案命案槍手22日上午在文學路槍殺羅姓男子後，駕車逃往橋頭區偏僻處的農田旁燒毀作案車及２把槍械後逃逸；圖為現場留下火燒車痕跡，周圍是農田。記者石秀華／攝影
高市槍擊案命案槍手22日上午在文學路槍殺羅姓男子後，駕車逃往橋頭區偏僻處的農田旁燒毀作案車及２把槍械後逃逸；圖為現場留下火燒車痕跡，周圍是農田。記者石秀華／攝影

特徵 命案 槍擊 通緝 監視器 高雄大學 行車記錄器

延伸閱讀

獨／高雄槍擊命案龐大利益糾葛？ 權利車「死轉手」追槍手難上加難　

高雄左營槍擊命案有影武者 指揮買BMW男子落網

獨／高雄槍擊命案槍手逃逸 警仿「張介宗分屍3婦案」徵調帶高手追影像

警追高雄槍擊命案警又帶回2男 買賣燒毀權利車女車主落網請回原因曝

相關新聞

獨／追高雄槍擊命案槍手身影 警徵和BMW「擦身而過」民車行車記錄器

高雄左營區槍擊命案發生第4天，槍手迄今人間消失；專案小組不放過蛛絲馬跡，調帶高手調閱各處影像，包括凶嫌可能從燒車現場攀越...

桃機5月以來第4起攜毒！英籍客拒檢竄逃 台北關偕航警制伏

桃機日前才發生3起疑似攜毒入境遭海關攔查逃跑案，台北關今晚表示，22日又有英國籍旅客攜毒拒檢並試圖逃離管制區，遭台北關與...

影／台中再爆超商砍人！女子疑因債務找友人教訓對方 被害人雙手刀傷

台中市潭子區今天發生砍人案，一名女子疑與男被害人有債務糾紛，她涉嫌夥同男子拿水果刀和辣椒水攻擊被害人，犯案後騎機車逃逸，...

獨／高雄槍擊命案龐大利益糾葛？ 權利車「死轉手」追槍手難上加難　

高雄槍擊命案發生第3天，警方專案小組動員上百警力追查狙殺被害人羅姓男子的黑衣槍手，靠「以車追人」查出作案權利車層層轉手買...

桃園大棟山藏賭場！警破門攻堅逮30賭客 為提神還拉K

桃園市龜山區大棟山深山鐵皮屋內藏有天九牌流動職業賭場，龜山警方日前掌握情資，經多日跟監蒐證後破門攻堅，當場逮捕陳姓主嫌、...

新竹比特犬咬死人！尖石原住民男子逗狗慘遭咬斷動脈

新竹縣尖石鄉驚傳比特犬咬死人意外，被咬男子今天下午1時許，到友人住處作客，未料席間逗弄一旁的比特犬，竟引得犬隻發狂，直接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。