桃機5月以來第4起攜毒！英籍客拒檢竄逃 台北關偕航警制伏

桃機日前才發生3起疑似攜毒入境遭海關攔查逃跑案，台北關今晚表示，22日又有英國籍旅客攜毒拒檢並試圖逃離管制區，遭台北關與航警制伏，以涉犯毒品危害防制條例送調查局。

關務署台北關今晚發布新聞稿表示，1名英國籍旅客搭乘班機於22日晚間9時許自泰國曼谷入境，且沒有以口頭或書面申報，經由綠線（免申報）檯通關，遭到台北關關員攔下查驗，這名英國籍旅客不但拒絕開箱受檢，並試圖逃離管制區。

台北關說明，最後在3名關員及1名航空警察局安全檢查隊員，4人合力制伏旅客，隨後也在旅客託運行李中查獲疑似第二級毒品大麻花，重14.37公斤，由於涉犯毒品危害防制條例，已移送法務部調查局偵辦。

台北關指出，這次事件為5月來，桃園國際機場第4起旅客攜毒入境企圖闖關案，台北關已成立「強化動線安排防闖小組」，調整旅客通關動線部署，對外與航警加強聯繫，對內辦理危機演練，這次面對旅客突發暴力衝撞意圖闖關行為，關員臨危不亂、迅即制伏旅客，台北關對於關員現場危機處理及應變表達高度肯定，與航警局經由跨機關合作，有效防堵不法旅客闖關。

台北關提醒旅客，切勿以身試法攜帶毒品入境，同時將持續加強查緝毒品，並強化與警政、司法跨機關合作，防堵毒品輸入國境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885