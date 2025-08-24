影／台中再爆超商砍人！女子疑因債務找友人教訓對方 被害人雙手刀傷

台中市潭子區今天發生砍人案，一名女子疑與男被害人有債務糾紛，她涉嫌夥同男子拿水果刀和辣椒水攻擊被害人，犯案後騎機車逃逸，偽造車牌企圖變裝仍落網，警方依殺人未遂等罪嫌將二人移送法辦。

8月初台中市豐原區才發生詹姓男子在超商遭砍死事件，今早7時潭子區某超商前，又發生一起砍人案。大雅警分局調查，33歲許姓男子在潭子區一家超商前，遭騎乘變造車牌機車的男女分持刀械與辣椒水攻擊，犯嫌行凶後逃逸。

大雅分局獲報後立即成立專案小組循線追查，發現2嫌為規避查緝，刻意於逃逸途中變裝並轉搭捷運，意圖混淆警方追緝方向。專案小組持續積極偵查追緝，今天上午10時在台中市南屯區文心森林公園緝捕已全身變裝之洪姓男子及賴姓女子，起出犯案兇器及身著衣物。

經查，30歲賴姓女子稱因與被害人有債務糾紛而心生不滿，夥同30歲洪姓男子共謀「教訓對方」，卻因而致生街頭攻擊流血事件。被害人雙手都有刀傷，意識清楚，經送醫後無生命危險，警方訊後依殺人未遂、傷害及偽造特種文書罪嫌將2人移送台中地檢署偵辦。

大雅分局強調，民眾遇任何糾紛都應循正當管道解決，若以暴力相向，必將嚴正執法，絕對零容忍。