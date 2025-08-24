快訊

遠傳秀數據指「災難漫遊」連線被擋 中華電信發聲回應了

南湖大橋上追撞多元計程車起火！機車慘燒成廢鐵 1男1女送醫急救

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中再爆超商砍人！女子疑因債務找友人教訓對方 被害人雙手刀傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市潭子區今天發生砍人案，一名女子疑與男被害人有債務糾紛，她涉嫌夥同男子拿水果刀和辣椒水攻擊被害人，犯案後騎機車逃逸，偽造車牌企圖變裝仍落網，警方依殺人未遂等罪嫌將二人移送法辦。

8月初台中市豐原區才發生詹姓男子在超商遭砍死事件，今早7時潭子區某超商前，又發生一起砍人案。大雅警分局調查，33歲許姓男子在潭子區一家超商前，遭騎乘變造車牌機車的男女分持刀械與辣椒水攻擊，犯嫌行凶後逃逸。

大雅分局獲報後立即成立專案小組循線追查，發現2嫌為規避查緝，刻意於逃逸途中變裝並轉搭捷運，意圖混淆警方追緝方向。專案小組持續積極偵查追緝，今天上午10時在台中市南屯區文心森林公園緝捕已全身變裝之洪姓男子及賴姓女子，起出犯案兇器及身著衣物。

經查，30歲賴姓女子稱因與被害人有債務糾紛而心生不滿，夥同30歲洪姓男子共謀「教訓對方」，卻因而致生街頭攻擊流血事件。被害人雙手都有刀傷，意識清楚，經送醫後無生命危險，警方訊後依殺人未遂、傷害及偽造特種文書罪嫌將2人移送台中地檢署偵辦。

大雅分局強調，民眾遇任何糾紛都應循正當管道解決，若以暴力相向，必將嚴正執法，絕對零容忍。

台中市潭子區一家超商前今天發生砍人案，被害人被騎變造車牌機車之男女分持刀械與辣椒水攻擊，犯嫌行凶後逃逸，警方迅速逮人。圖／民眾提供
台中市潭子區一家超商前今天發生砍人案，被害人被騎變造車牌機車之男女分持刀械與辣椒水攻擊，犯嫌行凶後逃逸，警方迅速逮人。圖／民眾提供
台中市潭子區一家超商前今天發生砍人案，被害人被騎變造車牌機車之男女分持刀械與辣椒水攻擊，犯嫌行凶後逃逸，警方迅速逮人。圖／民眾提供
台中市潭子區一家超商前今天發生砍人案，被害人被騎變造車牌機車之男女分持刀械與辣椒水攻擊，犯嫌行凶後逃逸，警方迅速逮人。圖／民眾提供

超商 被害人 台中市 殺人未遂

延伸閱讀

影／車流中無助徘徊…86歲失智翁騎車迷路 員警護送回家

不甩保護令！台中火爆男猛砍母女釀滿地血 檢火速依殺人未遂起訴

追撞前車還持棍棒圍毆駕駛 林口警逮3惡煞殺人未遂送辦

陸客6月遊京都街頭遇襲！30多歲陸籍男子涉殺人未遂 今遭日警方逮捕

相關新聞

獨／高雄槍擊命案龐大利益糾葛？ 權利車「死轉手」追槍手難上加難　

高雄槍擊命案發生第3天，警方專案小組動員上百警力追查狙殺被害人羅姓男子的黑衣槍手，靠「以車追人」查出作案權利車層層轉手買...

影／台中再爆超商砍人！女子疑因債務找友人教訓對方 被害人雙手刀傷

台中市潭子區今天發生砍人案，一名女子疑與男被害人有債務糾紛，她涉嫌夥同男子拿水果刀和辣椒水攻擊被害人，犯案後騎機車逃逸，...

桃園大棟山藏賭場！警破門攻堅逮30賭客 為提神還拉K

桃園市龜山區大棟山深山鐵皮屋內藏有天九牌流動職業賭場，龜山警方日前掌握情資，經多日跟監蒐證後破門攻堅，當場逮捕陳姓主嫌、...

新竹比特犬咬死人！尖石原住民男子逗狗慘遭咬斷動脈

新竹縣尖石鄉驚傳比特犬咬死人意外，被咬男子今天下午1時許，到友人住處作客，未料席間逗弄一旁的比特犬，竟引得犬隻發狂，直接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。