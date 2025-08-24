獨／高雄槍擊命案龐大利益糾葛？ 權利車「死轉手」追槍手難上加難　

高雄槍擊命案發生第3天，警方專案小組動員上百警力追查狙殺被害人羅姓男子的黑衣槍手，靠「以車追人」查出作案權利車層層轉手買賣的相關關係人逾10人，其中僅1男2萬元交保，權利車「死轉手」，如詐團分工細膩，顯示殺人計畫早有預謀，背後疑牽涉毒品地盤利益糾葛。

專案小組這兩天從槍手作案燒毀的權利車以車追人，已帶回至少10名買賣權利車，掮客及仲介關係人，其中檢方訊後僅以殺人罪幫助犯將黃姓男子限制住居，另指揮黃男簽名買車的蘇姓男子則以2萬元交保候傳，其餘人則先請回；警方今又帶回2男買車關係人，持續釐清追槍手身分。

據了解，警方追查這輛權利車上中下游買賣人的結構時，發現是權利車「死轉手」手法，如同詐騙集團中的角色，每人僅負責他該負責的部分，彼此不認識，分工細膩，設斷點，如第一線的「車手」只負責領錢，而「槍手」只負責殺人。

資深刑警指出，這起槍擊命案，光天化日之下大膽狙擊殺人，冷血槍手從犯案前、殺人到犯案後逃逸燒車滅證，刻意選擇偏僻處無監視器畫面，層層防堵，增加警方偵辦困難，恐背後牽涉毒品利益糾葛，專案小組已根據死者欠債上百萬及財務金流狀況、親友相關背景清查。

羅男在鬼門開前夕，遭伏擊狙殺命喪家門口，檢警明將在市立殯儀館對死者進行解剖複驗，以釐清身上到底中幾槍，以及確切致命傷為何。

根據警方調查，黑衣槍手於22日近6時守候停車場，約50分鐘後見51歲詐欺及竊盜通緝犯羅姓男子從文學路豪宅外出遛狗，清除狗大便時，上前狙殺，羅逃回30公尺遠的住家，遭槍手狙殺16槍，其中至少頭、頸及腹部等處中5槍，倒臥家門口喪命。