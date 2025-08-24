聽新聞
桃園大棟山藏賭場！警破門攻堅逮30賭客 為提神還拉K
桃園市龜山區大棟山深山鐵皮屋內藏有天九牌流動職業賭場，龜山警方日前掌握情資，經多日跟監蒐證後破門攻堅，當場逮捕陳姓主嫌、發牌荷官、圍事人員及30名賭客，其中還查獲毒品K他命，依法送辦。
龜山警方近日掌握情資，在大棟山深山鐵皮屋內藏有天九牌流動職業賭場，經多日跟監蒐證後，會同保安警察大隊持搜索票破門攻堅，屋內景象雜亂不堪，撲克牌、骰子、菸蒂散落滿地，還發現多名賭客為提神而吸食毒品K他命，現場留有K盤及毒品殘渣，部分賭客甚至心虛將天九牌丟進樹叢，企圖掩飾賭博行為。
警方當場逮捕陳姓主嫌、發牌荷官、圍事人員及30名賭客；經了解該賭場以每枚籌碼新台幣100元計算，提供賭客兌換籌碼賭博，每日賭資動輒上看百萬元，全案依賭博罪及毒品危害防制條例移送法辦，賭客則依社會秩序維護法裁罰。
龜山分局8月迄今已查獲毒品案31件、竊盜28件、詐欺303件，並逮捕通緝犯17人；另查獲青少年涉詐欺、毒品、組織犯罪及性影像案件累計166人次。
龜山分局長張鶴瓊強調，將持續加強跨單位合作，針對槍械、毒品、詐欺、賭博與色情等治安亂源，全面清剿，以零容忍態度守護市民安居，營造安全健康的生活環境。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
