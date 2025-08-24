高雄6旬婦人網路譜出黃昏戀 匯款被阻戀愛夢醒了

高雄68歲蘇姓婦人誤信網路交友，差點成為詐騙集團的犧牲品。她與一名自稱「逆風而上」的男子互動近10個月，對方日前謊稱父親急需心臟手術，欠缺3萬元醫藥費，誘騙她匯款，所幸行員機警通報，鹽埕警方到場耐心勸說，才保住血汗錢。

鹽埕警分局指出，七賢路派出所巡佐呂智源、警員黃裕霖22日接獲通報，指稱鹽埕區五福四路一處銀行有民眾疑似遭詐騙，警方趕抵現場，見行員正極力攔阻，蘇姓婦人仍勸不聽，執意要匯款，情緒顯得焦急。

警方追問發現，蘇姓婦人去年透過網路交友認識暱稱「逆風而上」的男子，對方幾乎天天噓寒問暖，逐漸取得信任，幾天前男子以父親突發心肌梗塞為由，聲稱手術需28萬元，但尚缺3萬元，懇求蘇婦匯款至「表哥帳戶」。