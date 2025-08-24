聽新聞
0:00 / 0:00

吳銘漢夫婦命案／鑑定遭疑、刑求成謎…訴訟仍膠著

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

蘇建和等三人捲入吳銘漢夫妻案，六度判死，民間救援行動不輟；二○一○年刑事妥速審判法公布，經高等法院二次以上無罪判決，第三次被判無罪時，檢察官不得上訴，三人因再更三審無罪才脫身。但也有人持「速審法限制檢察官上訴、最高法院未能檢驗」的看法。

刑事見解無從拘束民事判決，吳母吳唐糖提刑事附帶民事訴訟，她過世後，吳銘漢的兒子吳東諺等七人承受訴訟。前次最高法院發回，指明民事訴訟是在解決私權糾紛，證據的證明力採相當與可能性為判斷標準，負舉證責任之人若就利己事實已提出相當證明，即「非不可採信」；反之，被告抗辯也應負證明責任。

法界人士表示，當最高法院認為吳家人的主張有可信之處，蘇方說詞有疑時，可能發生如同美國Ｏ．Ｊ．辛普森殺妻案，刑事無罪而民事要賠的狀況。

吳家律師張庭禎說，勾稽卷證筆錄，王文孝稱清理完案發房內指紋離開時，順手將門反鎖帶上，可推知吳銘漢是遭砍殺未死，中途甦醒，爬至門後伸手想扭開喇叭鎖未果，才斷氣陳屍於門後，員警因房後屍體擋阻推不開，用力踢開房門，鑑識科學專家李昌鈺卻逕自以屍體被推移後所處位置，與未曾遭刀械劈砍留痕的五斗櫃間的三角區域，推斷出只能容納一名凶嫌及使用較短的凶器菜刀，邏輯嚴重錯謬。

蘇建和是否遭員警「刑求」，也是各說各話。張庭禎質疑蘇進入看守所時檢查無傷，在偵查半年期間，蘇也未向檢察官喊冤或抗辯刑求，辯護律師傅雲欽也未曾發覺蘇有遭刑求致傷，或是請求驗傷。

蘇一九九二年一月廿八日首次聲請傳喚看守所同房陳姓人犯，作證目睹的傷勢，此時距警詢已過五個多月，張質疑若真「身體及四肢多處紅腫、瘀血，下體亦有發炎潰爛現象等明顯傷勢」，律師豈會不向檢方請求即刻驗傷？

命案 李昌鈺 蘇建和 民事訴訟

延伸閱讀

高雄前建管處副處長2度收賄 各判3年半定讞

竹縣驚傳殺人棄屍 7人為這原因將屍體丟入宜蘭山區

毛小孩身後事 中市府規範業者須設合格火化設施

照顧毛小孩身後事…台中修正寵物生命紀念業自治條例　須設置火化設施

相關新聞

吳銘漢夫婦命案／鑑定遭疑、刑求成謎…訴訟仍膠著

蘇建和等三人捲入吳銘漢夫妻案，六度判死，民間救援行動不輟；二○一○年刑事妥速審判法公布，經高等法院二次以上無罪判決，第三...

纏訟34年未解 吳銘漢夫婦命案 民事二度發回更審

吳銘漢夫婦卅四年前在家中遭砍七十九刀，行凶的上兵王文孝被依陸海空軍刑法判死，執行前指蘇建和、劉秉郎、莊林勳共犯，胞弟王文...

影／蘆洲槍擊案連開9槍逃亡4天 警逮4嫌查扣槍彈

新北市蘆洲19日發生因離婚糾紛衍生的槍擊案，由於案發當時無人報案，警方前天掌握情資介入調查，昨天深夜循線逮捕高姓主嫌等4...

當年持槍毒被逮父相助騎機車跳逸 消失25年過追訴期判免訴

郭姓男子26年前被查獲持有大量毒品，後在租屋處被起獲一把具殺傷力改造槍枝和子彈，但當年其父協助脫逃，將一輛機車發動後停在...

土城人倫命案！逆子弒93歲母再自戕 法院今裁定羈押

新北市土城區郭姓男子與高齡母親長期不合，本月16日2人再度起口角，郭男涉持刀砍殺母親後，再朝自己頸部、胸口猛刺，救護人員...

影／租賃車上藏毒！男見警靠近猛催油門 才開3公尺自撞電桿遭逮

連姓男子今天凌晨開租賃車違停新北市板橋區湳雅夜市旁路邊，疑車上藏有毒品，一見員警靠近心虛猛催油門想逃跑，豈料才開3公尺竟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。