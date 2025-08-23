聽新聞
影／蘆洲槍擊案連開9槍逃亡4天 警逮4嫌查扣槍彈
新北市蘆洲19日發生因離婚糾紛衍生的槍擊案，由於案發當時無人報案，警方前天掌握情資介入調查，昨天深夜循線逮捕高姓主嫌等4人，查扣犯案手槍1把、子彈2顆，今天上午開始製作警詢筆錄，詳細案情尚在釐清中。
據了解，住新莊地區的47歲陳男與35歲周女因離婚官司纏訟中，周女索討20萬元贍養費遭拒，委託51歲友人高男幫忙協商，被指控多次騷擾恐嚇男方。18日男女雙方在新店家事法庭調解，便各自撂人助勢，曾在庭外互相遭遇但未起衝突。
19日下午2時許，陳男與朋友36歲曹男、49歲楊男共乘賓士轎車，一起到蘆洲區永安南路某停車場找朋友，代表女方的高男隨後帶著3人持械乘車趕抵尋仇。現場因未找到陳男，便拿球棒、開山刀砸賓士車洩憤，高男且掏出手槍對車連開9槍，逃離現場。
事後男方想私了未報案，轄區蘆洲警分局前天21日掌握情資發生槍擊，報請檢察官指揮偵辦，昨天深夜11時許分別在三重、淡水、土城、蘆洲逮捕高姓主嫌、38歲鍾男、35歲吳男、71歲林男共4人、查扣犯案槍彈，警詢後將依違反槍砲彈藥管制條例及恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦。
