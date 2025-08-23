當年持槍毒被逮父相助騎機車跳逸 消失25年過追訴期判免訴

郭姓男子26年前被查獲持有大量毒品，後在租屋處被起獲一把具殺傷力改造槍枝和子彈，但當年其父協助脫逃，將一輛機車發動後停在信義分駐所前，郭男趁員警不注意時跳窗而出，跳上機車逃逸，法院也發布通緝多年未到案，因已過25年追訴時效，法判日前依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、逃逸等罪判決免訴。

基隆地院判決書指出，郭男民國88年4、5月間某日，受余男之託，為其寄藏具有殺傷力的改造玩具手槍1把及彈匣1個、子彈3顆，藏放基隆及桃園等租處。

88年11月4日18時許，郭男因持有大量毒品及電子秤等物，被警在基隆市逮獲，帶回基隆市警察局第二分局拘留所內拘禁。翌日警方將郭帶回信義分駐所調查毒品案件時，其父前往探視之際，郭男要要求郭父備妥機車1輛以利脫逃。郭父離開後騎機車返回，將車停放於門口後發動，郭男趁該分駐所員警不注意之際，從窗戶跳脫，跳上機車脫逃，自此消失無蹤。

警方是在同月16日據報在桃園及基隆郭男租處查獲改造玩具手槍1支、彈匣1個及子彈3發等物。郭男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例第10條第4項之無故寄藏改造模型槍罪及修正前刑法第161條第1項之脫逃罪，並經基隆地檢署提起公訴。

法官指出，郭男涉未經許可寄藏槍枝罪嫌的法定刑為3年以上10年以下有期徒刑，追訴權時效期間依94年2月2日修正前刑法第80條第1項第2款規定為20年，因逃匿經法院通緝，致審判不能進行，時效期間應加計因通緝而停止之追訴期間四分之一，合計為25年。追訴權時效於114年8月1日完成，因此不經言詞辯論，判決免訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885