快訊

調查認定葉丙成未違性平法 當事台大生：被執政團隊再次鐵拳

在野：閣員逃難潮 小圈圈大風吹 張惇涵「監軍頭子」功能十足

當年持槍毒被逮父相助騎機車跳逸 消失25年過追訴期判免訴

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

郭姓男子26年前被查獲持有大量毒品，後在租屋處被起獲一把具殺傷力改造槍枝和子彈，但當年其父協助脫逃，將一輛機車發動後停在信義分駐所前，郭男趁員警不注意時跳窗而出，跳上機車逃逸，法院也發布通緝多年未到案，因已過25年追訴時效，法判日前依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、逃逸等罪判決免訴。

基隆地院判決書指出，郭男民國88年4、5月間某日，受余男之託，為其寄藏具有殺傷力的改造玩具手槍1把及彈匣1個、子彈3顆，藏放基隆及桃園等租處。

88年11月4日18時許，郭男因持有大量毒品及電子秤等物，被警在基隆市逮獲，帶回基隆市警察局第二分局拘留所內拘禁。翌日警方將郭帶回信義分駐所調查毒品案件時，其父前往探視之際，郭男要要求郭父備妥機車1輛以利脫逃。郭父離開後騎機車返回，將車停放於門口後發動，郭男趁該分駐所員警不注意之際，從窗戶跳脫，跳上機車脫逃，自此消失無蹤。

警方是在同月16日據報在桃園及基隆郭男租處查獲改造玩具手槍1支、彈匣1個及子彈3發等物。郭男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例第10條第4項之無故寄藏改造模型槍罪及修正前刑法第161條第1項之脫逃罪，並經基隆地檢署提起公訴。

法官指出，郭男涉未經許可寄藏槍枝罪嫌的法定刑為3年以上10年以下有期徒刑，追訴權時效期間依94年2月2日修正前刑法第80條第1項第2款規定為20年，因逃匿經法院通緝，致審判不能進行，時效期間應加計因通緝而停止之追訴期間四分之一，合計為25年。追訴權時效於114年8月1日完成，因此不經言詞辯論，判決免訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

當年持槍毒被逮父相助騎機車跳逸，消失25年過追訴期法官日前判免訴。本報資料照片
當年持槍毒被逮父相助騎機車跳逸，消失25年過追訴期法官日前判免訴。本報資料照片

基隆 毒品 通緝

延伸閱讀

影／租賃車上藏毒！男見警靠近猛催油門 才開3公尺自撞電桿遭逮

一趟可獲10萬…以高報酬招募人員運毒 台美合作破跨境集團6人收押

水上鄉代會前主席林家緯運毒判刑確定 嘉檢改定9月3日入監

嘉縣水上鄉代會前主席林家緯運毒判刑 9月3日入監

相關新聞

當年持槍毒被逮父相助騎機車跳逸 消失25年過追訴期判免訴

郭姓男子26年前被查獲持有大量毒品，後在租屋處被起獲一把具殺傷力改造槍枝和子彈，但當年其父協助脫逃，將一輛機車發動後停在...

土城人倫命案！逆子弒93歲母再自戕 法院今裁定羈押

新北市土城區郭姓男子與高齡母親長期不合，本月16日2人再度起口角，郭男涉持刀砍殺母親後，再朝自己頸部、胸口猛刺，救護人員...

影／租賃車上藏毒！男見警靠近猛催油門 才開3公尺自撞電桿遭逮

連姓男子今天凌晨開租賃車違停新北市板橋區湳雅夜市旁路邊，疑車上藏有毒品，一見員警靠近心虛猛催油門想逃跑，豈料才開3公尺竟...

一趟可獲10萬…以高報酬招募人員運毒 台美合作破跨境集團6人收押

程男為首的跨境運毒集團以「高額酬勞、免費食宿、免費機票」等招募俗稱「小鳥」的運毒人員，每趟運送20公斤冰毒可獲10萬元代...

水上鄉代會前主席林家緯運毒判刑確定 嘉檢改定9月3日入監

嘉義縣水上鄉代會前主席林家緯涉運毒，一審士林地院依運輸第三級毒品罪判處2年8月徒刑，上訴二審高院判5年4月定讞。林家緯以...

台中驚傳槍響！火爆兒與父起爭執竟「對空轟3槍」 15分鐘火速被逮

台中市南屯區今下午驚傳槍響，王姓男子在住家兼工廠和父親起口角，衝動下竟然掏出1把改造手槍，當著爸爸面對空連轟3槍，警方獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。