掩護倒廢土 3警1雇員涉貪起訴

聯合報／ 記者陳恩惠鄭國樑／桃園報導

桃園地檢署偵辦吳長烜集團廢土回填農地案，發現有三名員警與桃園市環保局稽查科雇員張志豪，長期收受每月二至十二萬不等公關費，利用職權掩護非法，檢方昨依違背職務行收賄罪、財產來源不明等罪，起訴吳男與涉貪三警共五人，建議從重量刑。

同案起訴包括時任桃園市警局新屋分駐所巡佐黃國文、桃市刑偵七隊小隊長陳鎮勳、時任桃園楊梅警分局永安派出所警員朱忠強及張志豪。

佑笙土石公司負責人吳長烜涉入多起廢土回填案，二○二一年至二○二二年，承租桃園新屋農地，利用假整地真開挖手法，回填廢汙泥，被台灣高等法院判刑一年十月。

以吳長烜為首的四家公司，今年四月又被查獲假借灌溉溝渠工程，承租新屋三處農地開挖後回填營建廢棄物，由於營建廢棄物全台流竄，形成棄土產業鏈，連警察、公務單位都被收買，檢方上月先依違法廢清法、組織犯罪起訴業者。

檢方進一步追查，黃國文得知吳長烜集團亂倒廢土，刻意對吳男的砂石車隊開罰引起注意，吳男則透過陳鎮勳牽線，轉交賄款給黃國文，關說放水護航。

檢方調查，吳長烜去年七月至今年二月，每月轉交給黃國文「公關費」六至十二萬元，總計四十二萬元；陳鎮勳則收取二萬元謝金；檢方另查出，黃國文帳戶還有不明現金一八四萬元，涉犯財產來源不明罪。

吳長烜為規避查緝，去年七月又與朱忠強達成協議，吳男若發現有可疑車輛出現在回填廢棄物的土地周圍，即透過朱男違法查詢車籍資料，調查車輛是否屬於警方或環保單位，每月收受二萬元賄款，半年總計十二萬元。

起訴指出，張志豪也藉職權向吳長烜索賄，以小型車每輛三百元、大型車每輛六百元為代價，吳男去年二月、八月分別交付十四萬餘元給張男。

張志豪去年八月離職後，隨即到佑笙公司擔任環保顧問，收取卅至四○萬元顧問費，違反公務員旋轉門條款規定。

警察 桃園 貪汙 廢棄物

