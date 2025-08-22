土城人倫命案！逆子弒93歲母再自戕 法院今裁定羈押

新北市土城區郭姓男子與高齡母親長期不合，本月16日2人再度起口角，郭男涉持刀砍殺母親後，再朝自己頸部、胸口猛刺，救護人員到場，2人倒臥血泊中，93歲母親當場已無生命徵象，送醫急救仍宣告不治，郭男經手術雖救回一命，住院觀察至今日出院，新北地院今晚裁定羈押但不禁止接見通信。

新北市土城區本月16日下午5時許傳出家庭悲劇，93歲老嫗慘遭76歲郭姓兒子涉嫌持水果刀刺死，警方獲報到場拉封鎖線搜證。據死者媳婦表示，當時剛洗完澡才走出來，驚見丈夫與婆婆2人倒臥血泊中，急忙衝出家門呼救，鄰居聞聲報案叫救護車，但仍救不回婆婆一命。

郭男逞凶後持刀朝自己頸部及胸部自戕，但仍有意識，送往市立土城醫院，經手術搶救後，轉入加護病房觀察至今天出院，警方也結束多日派員戒護勤務。

新北地檢署檢察官認郭男涉犯殺害直系血親尊親屬罪，今向新北地院聲請羈押，經法官訊問後，認為郭涉犯刑法第272條、第271條第1項殺害直系血親尊親屬罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡及湮滅證據之虞，有羈押之原因與必要性，今晚裁定羈押，但不禁止接見通信。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線