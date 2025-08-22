快訊

下月敞開大門？鮑爾擔心就業大舉放鴿 Fed降息1碼機率衝破90%

土城人倫命案…逆子弒93歲母再自戕 法院今裁定羈押

抓到了！高雄槍擊命案燒毀BMW權利車 租車女車主及接應男落網

土城人倫命案！逆子弒93歲母再自戕 法院今裁定羈押

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市土城區郭姓男子與高齡母親長期不合，本月16日2人再度起口角，郭男涉持刀砍殺母親後，再朝自己頸部、胸口猛刺，救護人員到場，2人倒臥血泊中，93歲母親當場已無生命徵象，送醫急救仍宣告不治，郭男經手術雖救回一命，住院觀察至今日出院，新北地院今晚裁定羈押但不禁止接見通信。

新北市土城區本月16日下午5時許傳出家庭悲劇，93歲老嫗慘遭76歲郭姓兒子涉嫌持水果刀刺死，警方獲報到場拉封鎖線搜證。據死者媳婦表示，當時剛洗完澡才走出來，驚見丈夫與婆婆2人倒臥血泊中，急忙衝出家門呼救，鄰居聞聲報案叫救護車，但仍救不回婆婆一命。

郭男逞凶後持刀朝自己頸部及胸部自戕，但仍有意識，送往市立土城醫院，經手術搶救後，轉入加護病房觀察至今天出院，警方也結束多日派員戒護勤務。

新北地檢署檢察官認郭男涉犯殺害直系血親尊親屬罪，今向新北地院聲請羈押，經法官訊問後，認為郭涉犯刑法第272條、第271條第1項殺害直系血親尊親屬罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡及湮滅證據之虞，有羈押之原因與必要性，今晚裁定羈押，但不禁止接見通信。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

土城人倫命案！逆子弒母再自戕，新北地院今晚裁定羈押。圖／聯合報系資料照
土城人倫命案！逆子弒母再自戕，新北地院今晚裁定羈押。圖／聯合報系資料照
土城人倫命案！逆子弒母再自戕，新北地院今晚裁定羈押。圖／聯合報系資料照
土城人倫命案！逆子弒母再自戕，新北地院今晚裁定羈押。圖／聯合報系資料照

土城 母親

延伸閱讀

民眾黨團提案刪除刑訴法羈押事由 立院付委審查

捷運土城樹林線高架段再上網招標 預算加12億至159億

影／高雄行刑式槍決命案 8聲槍響...51歲男頭頸中彈橫屍妹妹家門口

黃國昌修法救柯文哲？檢協會拋疑問：那麼台積電案怎麼「辦」

相關新聞

土城人倫命案！逆子弒93歲母再自戕 法院今裁定羈押

新北市土城區郭姓男子與高齡母親長期不合，本月16日2人再度起口角，郭男涉持刀砍殺母親後，再朝自己頸部、胸口猛刺，救護人員...

影／租賃車上藏毒！男見警靠近猛催油門 才開3公尺自撞電桿遭逮

連姓男子今天凌晨開租賃車違停新北市板橋區湳雅夜市旁路邊，疑車上藏有毒品，一見員警靠近心虛猛催油門想逃跑，豈料才開3公尺竟...

一趟可獲10萬…以高報酬招募人員運毒 台美合作破跨境集團6人收押

程男為首的跨境運毒集團以「高額酬勞、免費食宿、免費機票」等招募俗稱「小鳥」的運毒人員，每趟運送20公斤冰毒可獲10萬元代...

水上鄉代會前主席林家緯運毒判刑確定 嘉檢改定9月3日入監

嘉義縣水上鄉代會前主席林家緯涉運毒，一審士林地院依運輸第三級毒品罪判處2年8月徒刑，上訴二審高院判5年4月定讞。林家緯以...

台中驚傳槍響！火爆兒與父起爭執竟「對空轟3槍」 15分鐘火速被逮

台中市南屯區今下午驚傳槍響，王姓男子在住家兼工廠和父親起口角，衝動下竟然掏出1把改造手槍，當著爸爸面對空連轟3槍，警方獲...

楊梅警包庇廢土業者衍生「假筆錄」案外案 桃市警局祭停職重懲

檢廉警調偵辦吳長烜集團亂倒廢土案，赫見桃園、楊梅員警與環保局雇員收賄包庇，今遭桃檢依貪汙等罪起訴，另清查有員警製作不實筆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。