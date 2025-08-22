影／租賃車上藏毒！男見警靠近猛催油門 才開3公尺自撞電桿遭逮

連姓男子今天凌晨開租賃車違停新北市板橋區湳雅夜市旁路邊，疑車上藏有毒品，一見員警靠近心虛猛催油門想逃跑，豈料才開3公尺竟自撞電線桿，遭員警以強制力拖下車逮捕。警方在車上查獲海洛因、安非他命及吸食器，警詢後今依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市保安大隊第一中隊員警今天淩晨1時許巡邏時，在板橋區南雅南路1段湳雅夜市旁，見連姓男子（34歲）開1輛租賃車違停路旁，上前關心查看，員警眼尖看到車子右前座上紅色提袋內有毒品吸食器，正要詳細盤查時，連男突然踩油門往前，但才開3公尺便撞上前方電線桿，員警立即出手制止，連男仍不斷掙扎抗拒，員警使用辣椒水，才順利逮人。

據了解，連男當時原本是開車要載朋友，因找不到車位便隨意在路邊臨停，沒想到還沒等到朋友上車，卻先等到員警上前關切，員警隨後在連男車上提袋內查獲海洛英1包、安非他命7包及安非他命吸食器。

新北保大今天凌晨在路邊抓人時，恰好對面商家人員正在工作，突然聽到有人發出嘶吼聲，紛紛走出來查看，還持手機錄下員警奮勇制伏逮捕毒犯的影像，PO在網路社群上，還留言寫下，「打開鐵門時，這一幕我看傻了，警察真的很厲害，因為要活捉一個人真的很難，而且在無人員傷亡的情況下快速結束，真的為警察感到佩服。」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885