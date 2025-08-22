一趟可獲10萬…以高報酬招募人員運毒 台美合作破跨境集團6人收押

程男為首的跨境運毒集團以「高額酬勞、免費食宿、免費機票」等招募俗稱「小鳥」的運毒人員，每趟運送20公斤冰毒可獲10萬元代價，並有免費食宿、機票，以行李夾藏毒品運毒從美國運到他國。基檢循線追查，昨搜索5處，拘提程姓主嫌等6人，法院今凌晨裁准羈押禁見。

美方去年9月下旬及同年10月上旬，分別在美國洛杉磯機場及舊金山機場，查獲我國國人所攜帶的行李夾藏毒品，意圖闖關，美國國土安全部通報我國刑事局，透過台美合作，基隆地檢署主任檢察官陳照世指揮組成專案小組，昨指揮基隆市警局刑大、台中市警局刑大、霧峰分局、烏日分局、嘉義市警局刑大、桃園大園警分局等單位兵分多路逮人。

基隆地檢署表示，昨時機成熟，基隆地院核發搜索票搜索5處地點，檢警同步拘提程姓、陳姓、蔡姓、鄧姓、林姓及黃姓嫌犯等6人，經檢察官複訊後，依涉犯毒品危害防制條例運輸第二級毒品罪，犯罪嫌疑重大，又所犯為最輕本刑5年以上犯罪，且有逃亡、勾串共犯及湮滅證據之虞，昨晚10時向地院聲請羈押禁見。

檢警經查，跨境運毒集團以高額報酬為誘惑，搭配機票及境外食宿交通均免費等，對外招募在臺國人加入跨境運毒計畫，仲介有意願前往美國運毒之人（俗稱小鳥），協助安排在台國人出境、交通、食宿等事宜，相關費用全免，並會給高額報酬引誘挺而走險民眾運毒。

113年9月間，運毒集團以高額對價招募人員，將毒品甲基安非他命以商品藥材、食品商品之外包裝進行偽裝，再由負責攜帶毒品人員，將經偽裝的毒品夾藏在所攜帶行李內闖關，每次數量不多，化整為零方式運毒。

另同案被告宋女雖有羈押原因，尚無羈押必要，具保25萬元，並限制出境、出海。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885