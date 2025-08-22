水上鄉代會前主席林家緯運毒判刑確定 嘉檢改定9月3日入監

嘉義縣水上鄉代會前主席林家緯涉運毒，一審士林地院依運輸第三級毒品罪判處2年8月徒刑，上訴二審高院判5年4月定讞。林家緯以安頓家小申請延期執行，嘉檢改定9月3日發監，由於林的刑期不符啟動防逃機制，檢方說，若不準時報到入監將拘提。

嘉檢說，水上鄉鄉代會前主席林家緯，因涉及運輸毒品案件，經士林地檢提起公訴後，6月12日判刑確定，應執行有期徒刑5年4月。

因其戶籍在水上鄉，士林地檢署7月9日發函囑託嘉檢代為執行有期徒刑5年4月；另其羈押140天、交保50萬元。嘉檢原定8月6日發監執行，惟其以安頓家小為由，申請延期，經執行檢察官改定9月3日下午3時到署執行。檢方說，防逃機制對象是針對貪汙等重罪人犯，林家緯運毒罪及刑期不符啟動防逃機制，士檢也未囑託啟動防逃機制。

檢方說，林家緯被發現2023年與運毒集團合作，試圖以模具機夾帶價值3000萬元的毒品K他命從馬來西亞走私到台灣，一審士院審酌林家緯認罪，依運輸第三級毒品罪判處2年8月徒刑，經上訴，二審高院改判5年4月有期徒刑定讞。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885