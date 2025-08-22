快訊

台中驚傳槍響！火爆兒與父起爭執竟「對空轟3槍」 15分鐘火速被逮

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市南屯區今下午驚傳槍響，王姓男子在住家兼工廠和父親起口角，衝動下竟然掏出1把改造手槍，當著爸爸面對空連轟3槍，警方獲報趕抵現場、調閱監視器，15分鐘就在距離500公尺外的加油站逮到王男，依槍砲、恐嚇罪嫌將他移送。

台中第四分局指出，王男（33歲）今下午1點多在南屯區中和巷的住家兼工廠內，疑和爸爸因工作問題爆發口角，一時情緒失控竟然掏出1把改造手槍，當著父親面對空連開3槍洩憤，作案後隨即逃逸。

警方獲報趕抵現場，經調閱周邊監視器掌握身分，15分鐘後就在距離案發地約500公尺外的加油站洗車場內抓到王男，並查扣他作案用的改造手槍、4顆實彈及3顆空包彈。

警方初步了解，王男平時在爸爸經營的工廠內上班，但因共事理念問題常常會有衝突，今衝動下對空鳴槍，對於槍枝來源王避重就輕，警方循線追查中，將依槍砲、家暴恐嚇等罪嫌將他移送台中地檢署偵辦。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

警方查扣作案槍枝。記者曾健祐／翻攝
警方查扣作案槍枝。記者曾健祐／翻攝

