快訊

濫用就安基金？導演羅景壬團隊拍片獲2872萬補助 許銘春涉貪列被告

他心疼回收嬤在外奔波 請喝飲料秒遭「1句」打臉：超級尷尬

閣員請辭又一人！數發部長黃彥男借調期滿 辭職歸建中研院

聽新聞
0:00 / 0:00

楊梅警包庇廢土業者衍生「假筆錄」案外案 桃市警局祭停職重懲

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

檢廉警調偵辦吳長烜集團亂倒廢土案，赫見桃園、楊梅員警與環保局雇員收賄包庇，今遭桃檢依貪汙等罪起訴，另清查有員警製作不實筆錄聲請搜索、報領工作獎金，桃市警局再將涉案陳姓偵查佐予以停職處分，相關主管也將連帶究責。

市警局重申，對於員警違法違紀案件，均秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」的立場，以及「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度，若有違法從嚴究辦，淨化警察陣容，維護警譽。

督察長李忠萍表示，市警局偵辦案件時，發現有員警疑涉不法，主動報請桃園地檢署指揮偵辦，發現楊梅分局新屋分駐所巡佐黃國文、桃園分局偵查隊小隊長陳鎮勳，以及去年12月初剛自楊梅分局永安派出所退休的員警朱忠強涉嫌包庇土方業者貪汙案。

今年4月23日案發時，涉案遭羈押現職員警黃、陳立刻予以兩大過免職，黃待過的新屋分駐所、幼獅派出所，朱退休前待的永安派出所3名所長各記過2次、督察組長記過1次，均以督導不周調整非主管職務；分局長張仁傑也記過2次。

李忠萍說，市警局後續配合桃檢偵辦，清查發現小隊長陳鎮勳與時任刑大偵七隊、現任平鎮分局偵查隊陳姓偵查佐，2人於2023年11月任職市刑大偵七隊期間，為爭取偵辦第16任總統副總統選舉罷免法的偵查績效及相關刑事獎勵金，找友人製作不實筆錄涉嫌偽造文書及利用職務詐領獎勵金，除陳鎮勳已免職外，針對陳姓偵查佐將依法立刻予以停職，亦從嚴追究刑事警察大隊大隊長、偵七隊隊長、桃園分局分局長、偵查隊隊長等人考監責任。

桃檢偵辦員警包庇廢土業者案，除先前遭收押的2名現職員警兩大過免職，另發現時任市刑大偵七隊、現任平鎮分局偵查隊陳姓偵查佐涉嫌於總統大選期間偵辦賭盤涉嫌找人做假的檢舉筆錄，陳員立刻遭停職。記者陳恩惠／攝影
桃檢偵辦員警包庇廢土業者案，除先前遭收押的2名現職員警兩大過免職，另發現時任市刑大偵七隊、現任平鎮分局偵查隊陳姓偵查佐涉嫌於總統大選期間偵辦賭盤涉嫌找人做假的檢舉筆錄，陳員立刻遭停職。記者陳恩惠／攝影

桃園 警察 收賄 偽造文書

延伸閱讀

楊梅失智婦凌晨外出跌坐路旁 警暖心「徒步」幫找家人助團圓

桃市議員舒翠玲夫婦詐領助理費涉貪 法官僅認「虛報薪資」

南三段山難悲劇…女山友是特搜義消 桃市消防局證實：多次參與山難救援

狼醫平台上線 民團揭還有3人執業 邱泰源：月底研議是否停職

相關新聞

台中驚傳槍響！火爆兒與父起爭執竟「對空轟3槍」 15分鐘火速被逮

台中市南屯區今下午驚傳槍響，王姓男子在住家兼工廠和父親起口角，衝動下竟然掏出1把改造手槍，當著爸爸面對空連轟3槍，警方獲...

楊梅警包庇廢土業者衍生「假筆錄」案外案 桃市警局祭停職重懲

檢廉警調偵辦吳長烜集團亂倒廢土案，赫見桃園、楊梅員警與環保局雇員收賄包庇，今遭桃檢依貪汙等罪起訴，另清查有員警製作不實筆...

水上鄉代會前主席林家緯運毒判刑確定 嘉檢改定9月3日入監

嘉義縣水上鄉代會前主席林家緯涉運毒，一審士林地院依運輸第三級毒品罪判處2年8月徒刑，上訴二審高院判5年4月定讞。林家緯以...

他搭乘友人機車遇車禍獨留現場處理 身背「七條通」意外露餡

台南市29歲陳姓男子自去年8月遭檢方通緝後，行蹤飄忽，躲避警方追緝，今晨1時許，陳由友人騎機車他出門，在南區與另輛機車發...

影／離婚糾紛討不成20萬「分手費」開槍洩憤 蘆洲警鎖定槍手追緝中

新北市蘆洲19日發生因離婚糾紛衍生的槍擊案，男方拒付20萬元「分手費」遭女方朋友朝汽車至少連開5槍，卻都沒人報案，警方2...

影／養6隻名貓掩毒仍栽了！雲警查獲喪屍煙彈原物料 可供3萬人吸食

依托咪酯製成的「喪屍煙彈」氾濫嚴重，雲林縣警局今年初查獲一起毒品案後，鎖定29歲范姓販毒集團首腦，日前兵分多路攻堅將其逮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。