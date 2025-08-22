楊梅警包庇廢土業者衍生「假筆錄」案外案 桃市警局祭停職重懲

檢廉警調偵辦吳長烜集團亂倒廢土案，赫見桃園、楊梅員警與環保局雇員收賄包庇，今遭桃檢依貪汙等罪起訴，另清查有員警製作不實筆錄聲請搜索、報領工作獎金，桃市警局再將涉案陳姓偵查佐予以停職處分，相關主管也將連帶究責。

市警局重申，對於員警違法違紀案件，均秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」的立場，以及「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度，若有違法從嚴究辦，淨化警察陣容，維護警譽。

督察長李忠萍表示，市警局偵辦案件時，發現有員警疑涉不法，主動報請桃園地檢署指揮偵辦，發現楊梅分局新屋分駐所巡佐黃國文、桃園分局偵查隊小隊長陳鎮勳，以及去年12月初剛自楊梅分局永安派出所退休的員警朱忠強涉嫌包庇土方業者貪汙案。

今年4月23日案發時，涉案遭羈押現職員警黃、陳立刻予以兩大過免職，黃待過的新屋分駐所、幼獅派出所，朱退休前待的永安派出所3名所長各記過2次、督察組長記過1次，均以督導不周調整非主管職務；分局長張仁傑也記過2次。

李忠萍說，市警局後續配合桃檢偵辦，清查發現小隊長陳鎮勳與時任刑大偵七隊、現任平鎮分局偵查隊陳姓偵查佐，2人於2023年11月任職市刑大偵七隊期間，為爭取偵辦第16任總統副總統選舉罷免法的偵查績效及相關刑事獎勵金，找友人製作不實筆錄涉嫌偽造文書及利用職務詐領獎勵金，除陳鎮勳已免職外，針對陳姓偵查佐將依法立刻予以停職，亦從嚴追究刑事警察大隊大隊長、偵七隊隊長、桃園分局分局長、偵查隊隊長等人考監責任。