2幫派涉共組詐騙集團犯案 刑事局逮17人送辦

中央社／ 台北22日電

台灣2個幫派的成員合組跨境詐騙集團，主嫌天道盟李姓男子隱身在柬埔寨遙控台灣車手，並以金錢吸引馬來西亞人來台擔任取款車手。示意圖／Ingimage
台灣2個幫派的成員合組跨境詐騙集團，主嫌天道盟李姓男子隱身在柬埔寨遙控台灣車手，並以金錢吸引馬來西亞人來台擔任取款車手。刑事局循線逮捕李男等17人送辦。

刑事警察局今天下午召開「破獲2黑幫共組跨境柬埔寨詐騙集團案」記者會，偵查第九大隊第二隊長張伊君說，先前逮捕假投資詐騙集團的取款車手，向上追溯發現背後有幫派操控，經查主嫌為29歲李姓男子。

警方表示，有天道盟背景的李姓男子，夥同詐騙集團誘騙台灣民眾，手法為成員先在臉書（Facebook）隨機搭訕被害人，再稱有投資管道，下載App就可得到高獲利的訊息，實則為假投資詐騙手法。

警方查出共5人受騙，總財損為新台幣7312萬元。而主嫌李姓男子為規避查緝，多次赴柬埔寨，並藏身當地，實則透過手機等方式遙控在台灣的車手前往索取詐騙款項，另名四海幫成員李姓男子也協助此車手團犯案。

刑事局檢視從車手使用的手機發現此集團分工明確，先透過國內水房層層轉交，最後把贓款以虛擬貨幣回送給躲在柬埔寨遙控的犯嫌。

警方先逮捕取款車手，發現有幫派成員操控，經掌握證據，趁李姓主嫌回台，一舉逮人，並從去年底起至今年7月間發動5波拘提搜索行動。

警方搜索期間破獲1處水房據點，並查獲現金、名車等物。警方發現主嫌李姓男子以現金利誘馬來西亞籍民眾來台擔任取款車手。

警方說，李姓男子要求同夥赴馬來西亞徵詢願來台擔任車手的馬國民眾，並告知可提供現金、住宿，但要求來台時須入住指定飯店，且前往指定地點取款後就能離台。此次逮捕2名馬來西亞籍男性民眾涉案，2人都知道來台從事的工作內容。

刑事局警詢後依詐欺、組織犯罪危害防制條例等罪嫌，把李姓男子等17人移送台北地檢署偵辦。

刑事局表示，假投資詐騙案與日俱增，民眾不要點擊或加入來源不明的投資網站，對方提到投資穩賺不賠等話術絕對是詐騙，有疑義可撥165專線諮詢。

車手 幫派 柬埔寨 天道盟 馬來西亞 詐騙集團

相關新聞

台中驚傳槍響！火爆兒與父起爭執竟「對空轟3槍」 15分鐘火速被逮

台中市南屯區今下午驚傳槍響，王姓男子在住家兼工廠和父親起口角，衝動下竟然掏出1把改造手槍，當著爸爸面對空連轟3槍，警方獲...

楊梅警包庇廢土業者衍生「假筆錄」案外案 桃市警局祭停職重懲

檢廉警調偵辦吳長烜集團亂倒廢土案，赫見桃園、楊梅員警與環保局雇員收賄包庇，今遭桃檢依貪汙等罪起訴，另清查有員警製作不實筆...

水上鄉代會前主席林家緯運毒判刑確定 嘉檢改定9月3日入監

嘉義縣水上鄉代會前主席林家緯涉運毒，一審士林地院依運輸第三級毒品罪判處2年8月徒刑，上訴二審高院判5年4月定讞。林家緯以...

他搭乘友人機車遇車禍獨留現場處理 身背「七條通」意外露餡

台南市29歲陳姓男子自去年8月遭檢方通緝後，行蹤飄忽，躲避警方追緝，今晨1時許，陳由友人騎機車他出門，在南區與另輛機車發...

影／離婚糾紛討不成20萬「分手費」開槍洩憤 蘆洲警鎖定槍手追緝中

新北市蘆洲19日發生因離婚糾紛衍生的槍擊案，男方拒付20萬元「分手費」遭女方朋友朝汽車至少連開5槍，卻都沒人報案，警方2...

影／養6隻名貓掩毒仍栽了！雲警查獲喪屍煙彈原物料 可供3萬人吸食

依托咪酯製成的「喪屍煙彈」氾濫嚴重，雲林縣警局今年初查獲一起毒品案後，鎖定29歲范姓販毒集團首腦，日前兵分多路攻堅將其逮...

