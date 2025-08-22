槍手小跑步逃逸畫面曝！高雄槍擊命案 燒毀BMW車中起出2把槍

通緝犯羅姓男子今早在高市左營區住處門口外出溜狗，清掃狗屎時，遭黑衣槍手圍堵開16槍，其中5槍打中頭頸和腹部倒臥家門口喪命；警方今天下午公布槍手作案畫面，只見凶嫌槍擊羅男後，小跑步至停車場，駕車撞壞柵欄後逃逸，20分鐘後，在橋頭燒毀作案車，警方在車中起獲2把改造槍枝。

警方調查，死者羅男是詐欺和竊盜通緝犯，今天上午近7時許帶著家中的比特犬外出溜狗，黑衣凶嫌早已埋伏在巷弄間，先將白色轎車停在羅男妹妹住處後方停車場，算準羅男外出溜狗時間，待羅男帶著掃把和畚箕在離家30公尺的小公園清除狗屎時堵住羅男去處。

雙方起口角後，羅男逃回住家，黑衣槍手冷血朝羅開槍，疑見羅倒地後，再補開數槍，導致羅頭、頸及腹部等處約中5槍，當場爆頭慘死家門。

警方今天下午公布槍手逃逸身影畫面，當時穿著吊嘎、短褲的死者羅男溜狗後，帶著掃把和畚箕在離家30公尺的小公園清除狗屎時，被凶嫌堵住去路，雙方疑起口角，隨後羅轉頭衝回住家，槍手從後朝羅開數槍，導致羅男斃命。

行凶後的槍手隨即小跑步逃往羅男妹妹住處後方停車場，駕駛BMW轎車撞壞停車場柵欄，沿路從男子高楠公路逃往橋頭區，選擇偏僻處的甲典街和田中路旁，點火燒毀作案的BMW轎車，隨後逃逸無蹤。

警方事後在燒毀的BMW作案車輛中副駕駛座起出2把有燒灼痕跡的改造槍械，另在命案案發現場先起獲12顆彈殼，後又在水溝中起出4顆彈殼，研判槍手朝死者羅男開了約16槍，下手狠辣，決心要羅男「一槍斃命」。