聽新聞
0:00 / 0:00
趁他清狗屎下殺手…高雄槍擊命案現場見16枚彈殼 警：財務糾紛埋伏奪命
高雄市左營區文學路今天上午6時許發生51歲羅姓男子溜狗卻遭連開16槍奪命，警方調查死者羅男的手機，發現他和凶嫌間有大筆的財務糾紛，但實際金額仍需釐清，目前凶嫌身分已初步掌握，檢警已立即境管並通報海巡，防止他逃往國外。
左營警方說明，在案發現場一共發現16枚彈殼，文學路上沿路都散落子彈殼，還有部分彈殼是彈飛到路旁水溝當中，經採證才確認彈殼數量，而死者羅男身中多槍，槍傷分布在頭、頸及腹部，來不及送醫便當場身亡。
遭當街開槍殺害的羅姓男子今天上午6時許帶著家中的比特犬外出溜狗，未料凶嫌卻早已埋伏在巷弄間，看準羅男溜完狗拿著畚箕清掃狗糞時，凶嫌立即阻擋在羅男面前，隨即立刻朝著羅男連開數槍，羅男負傷往家跑，但來不及入內，就倒臥家門前。
警方目前僅掌握到只有1名凶嫌開槍作案，犯案後駕駛BMW「權利車」逃往橋頭，並將車輛棄置於高雄大學後方的農路旁，並一把火燒了整輛車試圖滅證，車上還連帶燒毀2把疑似作案用的槍支，凶嫌未變裝，立即逃離現場。
因凶嫌有可能逃往國外，檢警已立即對初步掌握可能犯案的犯嫌實施境管，同時通告海巡留意是否有可疑船隻出海，防止凶嫌偷渡逃往國外。
