高雄槍擊命案疑與毒品財務糾紛有關 死者曾「黃鰭鮪魚藏毒」助運毒

高市左營區文學路688巷弄今天上午近7時許傳槍擊命案，51歲羅姓男子遭槍手開12槍，其中5槍打中頭、頸和腹部喪命家門口；據了解，羅男2015年間曾協助屏東毒梟方偉展，以黃鰭鮪魚藏毒，羅男去日本接應時，調查局在貨櫃於高雄港報關出口前攔截53條黃鰭鮪魚共計55包甲基安毒。

由於綽號「鴨頭」的屏東角頭陳昫豪，2024年8月15日在左營某家桌遊店外，遭楊姓男子持槍狙擊，身中9槍身亡；陳男早期曾追隨有「南霸天」之稱的毒梟林孝道，6年前，林孝道因涉嫌在台東走私海洛因等毒品，被台東地檢署偵辦時，陳也在共犯名單之列，隨林孝道被起訴、判決入獄，「運氣好」的陳男最後因涉毒證據不足，得以成功脫身。

陳男遭槍擊身亡後，道上人士認為屏東毒品市場缺「大咖」扶持，地盤將四分五裂，羅姓男子今天上午在住家門口遭槍擊身亡，和當初陳男當街遭狙擊身亡的情形如出一轍，有消息傳出羅男遭槍殺身亡疑和爭奪毒品市場有關；對此，左營警分局警方指，目前尚無證據顯示和毒品市場有關，相關案情仍在查證中。

據了解，死者羅男背景複雜，2010年曾參與前鎮區的里長選舉，當時對手是高市一名警官的妻子（2人已離婚），羅曾散發不實傳單指警官涉案遭調查法辦，被警妻控告違反選罷法，遭判4月有期徒刑。

2015年間，屏東毒梟方偉展試圖以黃鰭鮪魚藏毒運毒，方男將甲基安非他命共55包，分別藏放在55條黃鰭鮪魚腹部中，一度因結冰情況不佳，重複在黃鰭鮪魚身上澆水，使其外表結冰而不易辨識腹內藏有毒品，並在黃鰭鮪魚上綁附藍色色帶，以便於辨識。

羅男和時任妻子去日本接應時，調查局早一步在貨櫃於高雄港報關出口前攔截毒品；方男自知事跡敗露後投案，後被判刑20年6月徒刑；羅因逃亡通緝，案件尚審理中。

