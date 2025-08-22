聽新聞
高雄左營12槍奪命 死者家屬悲痛至殯儀館認屍
今天上午近7時，高市左營區文學路688巷弄發生51歲羅姓男子溜狗卻遭連開12槍斃命，凶嫌作案後駕駛BMW逃逸仍未落網，羅男遺體上午送至高雄殯儀館由檢方驗屍確認死因，家屬也趕赴殯儀館認屍，媒體上前提問，遭葬儀社人員阻擋，家屬並未透露因何原因遭人開槍奪命。
據了解，遭當街開槍殺害的羅姓男子今天上午6時許帶著家中的比特犬外出溜狗，未料凶嫌卻早已埋伏在巷弄間，看準羅男外出溜狗現身，就在羅男住處前不遠處發生衝突，羅男雖轉身往家跑，但凶嫌卻在他身後猛追，並接連朝羅連開12槍。
羅男身中至少4槍，頭、頸及腹部皆中彈，仰躺倒臥在住家門口1公尺處的左側，就差最後一步就能逃進室內，家中妹妹和同居人聽聞槍響外出查看，當場看到羅男倒臥血泊、爆頭慘死。
