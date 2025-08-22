他搭乘友人機車遇車禍獨留現場處理 身背「七條通」意外露餡

台南市29歲陳姓男子自去年8月遭檢方通緝後，行蹤飄忽，躲避警方追緝，今晨1時許，陳由友人騎機車他出門，在南區與另輛機車發生車禍，友人受傷送醫，他則留在現場處理，警方到場後發現他神色有異，經查後發現他竟背洗錢、詐欺、偽造文書等共計七條通緝，立即將他逮捕歸案。

據調查，陳男遭通緝後鮮少使用自己的交通工具，沒想到搭乘友人機車外出，不幸遇上車禍，友人受傷送醫，他也因此落網，警方得來全不費功夫，直呼「真是賊星該敗」。