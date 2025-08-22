聽新聞
他搭乘友人機車遇車禍獨留現場處理 身背「七條通」意外露餡
台南市29歲陳姓男子自去年8月遭檢方通緝後，行蹤飄忽，躲避警方追緝，今晨1時許，陳由友人騎機車他出門，在南區與另輛機車發生車禍，友人受傷送醫，他則留在現場處理，警方到場後發現他神色有異，經查後發現他竟背洗錢、詐欺、偽造文書等共計七條通緝，立即將他逮捕歸案。
據調查，陳男遭通緝後鮮少使用自己的交通工具，沒想到搭乘友人機車外出，不幸遇上車禍，友人受傷送醫，他也因此落網，警方得來全不費功夫，直呼「真是賊星該敗」。
南警六分局長劉全福表示，同仁勤務執行落實，不放過案件每個細節，從而查獲「七條通」的通緝犯，同仁的機警相當值得肯定，也藉此機會呼籲民眾，如有發現可疑人、事、物，可隨時撥打110報案電話，警方會立即到場查處，以維護市民安全。
