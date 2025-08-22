影／離婚糾紛討不成20萬「分手費」開槍洩憤 蘆洲警鎖定槍手追緝中

新北市蘆洲19日發生因離婚糾紛衍生的槍擊案，男方拒付20萬元「分手費」遭女方朋友朝汽車至少連開5槍，卻都沒人報案，警方2天之後掌握情資主動介入調查，目前已鎖定對象，嫌犯共有3人，擴大循線追緝中。

據了解，住新北市新莊地區的47歲陳男與35歲周女因離婚官司纏訟中，周女索討分手費遭拒，委託51歲友人高男去協商，被指控多次騷擾恐嚇男方。19日下午2時許，陳男打算報廢1輛E300舊賓士轎車，與朋友36歲曹男、49歲楊男一起到蘆洲區永安南路某停車場找熟悉車輛報廢的老闆洽談，行蹤被對方掌握。

高男於是也帶2人持械共乘1車去堵人，一到場就拿出開山刀、球棒四處尋找陳男，當時他躲在停車場的鐵皮屋2樓不敢現身，2名朋友見狀開著賓士車趁隙逃離，被高男持手槍攔阻，朝行進中的車尾連開數槍射破後擋風玻璃仍被脫逃。

現場是國道高架路段旁偏僻地帶，周邊都是違章鐵皮工廠，環境非常吵雜，連續槍響無人報警，雙方各自逃離，被害人陳男這方欲私了也未報案。蘆洲警分局昨天掌握情資，主動聯繫曹男等人才知道發生槍擊，即報請新北地檢署指揮偵辦。