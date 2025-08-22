聽新聞
影／離婚糾紛討不成20萬「分手費」開槍洩憤 蘆洲警鎖定槍手追緝中
新北市蘆洲19日發生因離婚糾紛衍生的槍擊案，男方拒付20萬元「分手費」遭女方朋友朝汽車至少連開5槍，卻都沒人報案，警方2天之後掌握情資主動介入調查，目前已鎖定對象，嫌犯共有3人，擴大循線追緝中。
據了解，住新北市新莊地區的47歲陳男與35歲周女因離婚官司纏訟中，周女索討分手費遭拒，委託51歲友人高男去協商，被指控多次騷擾恐嚇男方。19日下午2時許，陳男打算報廢1輛E300舊賓士轎車，與朋友36歲曹男、49歲楊男一起到蘆洲區永安南路某停車場找熟悉車輛報廢的老闆洽談，行蹤被對方掌握。
高男於是也帶2人持械共乘1車去堵人，一到場就拿出開山刀、球棒四處尋找陳男，當時他躲在停車場的鐵皮屋2樓不敢現身，2名朋友見狀開著賓士車趁隙逃離，被高男持手槍攔阻，朝行進中的車尾連開數槍射破後擋風玻璃仍被脫逃。
現場是國道高架路段旁偏僻地帶，周邊都是違章鐵皮工廠，環境非常吵雜，連續槍響無人報警，雙方各自逃離，被害人陳男這方欲私了也未報案。蘆洲警分局昨天掌握情資，主動聯繫曹男等人才知道發生槍擊，即報請新北地檢署指揮偵辦。
專案小組昨天上午已在汐止區某報廢車處理廠找到被開槍的賓士轎車，鑑識人員採證發現車身共有5個彈孔，至於高男等3名嫌犯也已經掌握身分，擴大循線追緝中。
