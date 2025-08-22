陳修將累犯施用甲基安非他命 遭彰院判刑4月

因虐打女友致死遭判10年10月的前76行者召集人陳修將，5月初被彰警逮捕歸案發監執行，日前彰化地院針對其施用毒品判刑3月，近日再對他累犯施用第二級毒品判4月刑期。

根據彰化地方檢察署起訴書，陳修將去年5月20日晚間於台南市安南區前居處，施用第二級毒品甲基安非他命1次，警方持檢察官強制採驗尿液許可書，採集其尿液送驗後，結果呈甲基安非他命陽性反應。

彰化地方法院判決書指出，被告前因公共危險案件判刑3月確定，並於民國111年易科罰金執行完畢，5年內故意再犯此案為累犯，雖兩案所犯罪質不同，但其未因前案徒刑執行產生警惕作用，此案論以累犯，加重其刑。

法官認為，陳修將曾因施用毒品犯行，已執行觀察、勒戒，竟仍不知戒絕毒癮，無視於毒品對自身健康戕害及國家對杜絕毒品犯罪禁令，所為殊非可取，其犯後坦承犯行，態度尚可，依犯施用第二級毒品罪，累犯，處有期徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

由於陳修將為列管毒品採驗人口，員警曾於112年10月18日採集其尿液送驗，結果呈甲基安非他命陽性反應，這一案今年5月底即遭彰化地院依施用第二級毒品，累犯，處有期徒刑3月，得易科罰金。

此外，陳修將於110年所犯傷害胡姓女友致死罪，案經彰化地檢署檢察官提起公訴，二審法院判處有期徒刑10年10月、113年4月經最高法院駁回上訴而確定。

陳修將應於去年5月31日報到執行，卻棄保潛逃，彰檢同年8月2日發布通緝，今年5月5日彰化縣警察局刑事警察大隊在彰化縣員林市將陳修將逮捕歸案，隔天發監執行。