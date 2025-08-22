槍手逃橋頭燒毀BMW！高雄槍擊命案 警研判計畫性預謀犯案

高市左營區文學路688巷弄今天上午近7時許傳槍擊命案，51歲羅姓男子一早外出遛比特犬，遭黑衣男堵住去路起口角，羅往30公尺處住家逃，凶嫌以類似行刑式槍決手法從後開12槍，羅當場頭、頸、腹部等處中彈，仰躺家門口喪命；凶嫌逃往橋頭偏僻處點火燒作案BMW車，警研判整起槍擊案應為計畫性預謀犯案。

警方調查，凶嫌在命案現場的文學路犯案後，駕車撞壞停車場柵欄，隨後逃往橋頭區，選擇偏僻處的甲典街和田中路旁，點火燒毀作案的BMW轎車，隨後逃逸無蹤。

由於燒車現場沒有住家只有農田，當地無監視器，警方懷疑凶嫌掌握死者平日生活動態，在現場守候埋伏槍擊死者，再開往偏僻處燒毀作案車輛滅證，整起槍擊案為計畫性預謀犯案，是否有人接應凶嫌逃亡，正循線追緝中。

警方調查，死者羅男是詐欺和竊盜通緝犯，今天上午近7時許帶著家中的比特犬外出溜狗，凶嫌早已埋伏在巷弄間，先將白色轎車停在羅男妹妹住處後方停車場，算準羅男外出溜狗時間，在離家30公尺處堵住羅男去處。

羅男和凶嫌發生口角，隨即往住家逃逸，凶嫌從後追至，朝羅連開4槍後，再開8槍，羅仰躺倒臥在住家門口一公尺處的左側，家中妹妹和同居人聽聞槍響，外出查看，發現羅男倒臥血泊、爆頭慘死，隨即報案。