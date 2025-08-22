影／養6隻名貓掩毒仍栽了！雲警查獲喪屍煙彈原物料 可供3萬人吸食

依托咪酯製成的「喪屍煙彈」氾濫嚴重，雲林縣警局今年初查獲一起毒品案後，鎖定29歲范姓販毒集團首腦，日前兵分多路攻堅將其逮捕，現場查獲原物料、成品可供3萬人吸食，市價5800萬元，嫌犯在住處飼養6隻市值逾70萬元的曼赤肯短腿貓，警方逮捕時，他無視女友在旁邊大哭，只擔心貓要怎麼辦，一副「貓奴」模樣，令警方搖頭。

雲林縣警局今年初一月查獲一起「喪屍煙彈」毒品案，溯源4層逮捕5名藥頭，最後鎖定29歲范姓販毒集團首腦，日前兵分多路攻堅，當場將其逮捕，並起出依托咪酯菸油約3千公克、毒品咖啡包8百餘包、大量分裝工具，以及近年查獲最多販毒所得現金520餘萬元。

警方調查，范嫌自今年1月起，在虎尾、斗六一帶租屋分裝依托咪酯製成的「喪屍煙彈」，每日交易金額動輒10萬元以上，半年來不法獲利逾千萬元。為掩人耳目，他刻意將車輛停放在租屋處五百公尺外，步行返家分裝毒品，另飼養6隻市值逾70萬元的名貓曼赤肯短腿貓，以寵物氣味掩蓋毒品氣味。

警方清點查扣品後估算，范嫌囤積的依托咪酯原料可製作約3萬顆「喪屍煙彈」，可供3萬人吸食，市值高達5800萬元，據了解，他是上網學習調配「喪屍煙彈」，在網路販售，並可客製口味，若流入市面，恐威脅民眾健康、毒駕事故頻傳，嚴重威脅公共安全。

警方表示，范嫌見到警方上門時，立即聯絡女友到場，並告知女友入監服刑需要數年時間，希望女友另求他去，女友當場嚎啕大哭，不捨分離，但范嫌只擔心自己飼養的名貓無人照料怎麼辦，後來才聯絡其弟將貓帶回照顧。

雲林縣長張麗善今到縣警局頒發破案獎金，感謝警方破案，否則這些毒品流入市面不堪設想，雲林縣警察局長黃富村表示，「喪屍煙彈」氾濫已成青少年與治安重大隱憂，會持續向上溯源，全面瓦解製販毒網絡，守護民眾健康與交通安全。

雲林地檢署表示，范嫌涉有毒品危害防制條例第4條第2項製造第二級毒品等罪，犯罪嫌疑重大，所犯為五年以上的重罪，且有滅證之虞，向台灣雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。