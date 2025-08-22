影／高雄驚傳行刑式槍擊命案 警方鎖定嫌犯追緝中

高雄市左營區文學路688巷弄今天上午近7時許傳出槍擊命案，一名男子以行刑式槍決手法，持槍直接朝51歲羅姓男子開8槍，子彈打中羅男頭、頸部等處，導致羅男當場中彈倒臥血泊中身亡，手段十分殘忍，行兇嫌犯搭乘白色轎車逃逸，警網正圍捕中。高雄市警局林炎田十分重視專程一大早到現場了解案情。

高市左營警分局今天上午6時51分接獲報案，指稱有民眾遭槍傷倒地。警方立即派員前往，發現一名男子頭、頸受有槍傷，經救護人員到場確認已無生命跡象。