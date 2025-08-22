影／高雄街頭8槍斃命死者背景曝光！曾以假車禍詐領保險金

高市左營區文學路688巷弄今天上午近7時許傳槍擊命案，51歲羅姓男子遭黑衣男以行刑式槍決手法當街開至少8槍，羅男當場頭、頸等處中彈，命喪街頭；據了解，羅男是詐欺通緝犯，11年前曾與李姓妻舅向他人租借哈雷重機車製造假車禍詐領30餘萬元的保險金，槍擊案是否和詐騙他人錢財或仇殺有關，警方正深入調查中。

高市左營警分局今天上午6時51分接獲報案，指稱文學路688巷弄附近有民眾遭槍傷倒地。警方立即派員前往，發現一名男子頭、頸受有槍傷，經救護人員到場確認已無生命跡象。

警方初步查證死者為51歲羅姓男子，調閱監視器發現，全身黑衣槍手朝羅男開槍後火速駕駛白色轎車逃逸，鑑識小組於現場鑑識採集到8顆彈殼，已封鎖現場進行採證，將以車追人，查緝凶嫌到案。

據了解，死者羅男有涉及多項詐欺案件，案件仍在高雄地院、高分院審理中；其中一項詐欺案，羅男11年前開公司，以公司名義向租車公司租大貨車後，和公司員工及李姓妻舅意圖以假車禍詐領保險金。

羅等人租用大貨車後，再承租2輛未掛牌的哈雷重機車，製造大貨車撞路邊哈雷重機車的假車禍，向保險公司詐領36萬餘元，因保險公司察覺有異未出金報警，查出羅等人詐領保險金情事。

另羅男與同夥於2016年利用AB車手法製造假車禍詐領保險金，遭高雄高分院判處2年有期徒刑。