欠2.5萬修車費 少年遭好友虐死

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹報導

新竹十七歲曾姓少年疑欠修車費二萬五千元，遭謝姓友人夥同八人擄走毆打致死後，棄屍宜蘭山區。圖／民眾提供
新竹十七歲曾姓少年疑欠修車費二萬五千元，遭謝姓友人夥同八人擄走毆打致死後，棄屍宜蘭山區。圖／民眾提供

新竹縣曾姓少年十七日遭謝姓男子等多人押走，開車載至尖石山區毆打致死，再載往宜蘭頭城山區棄屍；警方接獲家屬報案，調監視器查出謝等人涉案，昨陸續逮捕九人、尋獲遺體，查出雙方原是好友，謝疑僅因二萬五千元債務行凶，警詢後依殺人、擄人勒贖罪嫌送辦。

警方調查，十七歲曾姓少年曾向廿三歲謝男借汽車，因肇事將車子撞壞，維修費二萬五千元，謝男墊錢，但曾男遲未歸還，引發謝男不滿。

十七日下午，謝夥同八人到竹東曾姓少年住處附近將曾押走，致電家屬勒索十五萬元贖金未果；隨後駕車載往尖石鄉，以棍棒毆打、凌虐少年。

曾姓少最後失去呼吸心跳，眾人見狀未送醫搶救，反而找來大型塑膠袋包裹，再塞進後車廂一路北上，最終將遺體棄置於宜蘭縣頭城鎮山區。

曾男平時打零工，和阿姨、姨丈同住，家屬發現曾男沒回家，還接到勒索電話，十八日報警。竹東警方調閱沿路監視器畫面以車追人，查出犯案車輛一路從尖石鄉往宜蘭縣頭城山區，昨天清晨兵分多路抓人，並在宜蘭縣武營農路健行步道山谷找到少年遺體，出動大型機具吊掛。

檢警昨初步相驗，曾男因重要器官嚴重損傷及大量出血致死；九名涉案者中包括一名海軍中士，警詢後依殺人、擄人勒贖等罪嫌移送複訊，其中四名少年送法院收容。

謝男父親說，死者跟兒子是好友，都叫兒子「哥哥」，他從小看兩個人長大，不知兒子跟死者有錢財糾紛；兒子七、八天不見蹤影，原本以為去南部上班，昨天接到警察電話才知出事。

