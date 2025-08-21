獨／虐死未成年棄屍宜蘭 9名涉案凶手驚見海軍中士

新竹縣曾姓少年疑與謝姓友人有財務糾紛，17日下午遭謝男夥同多名友人從住家押走，並開車載至山區毆打棄屍。警方獲報後循線追查逮捕、拘提4名未成年、5名成年嫌犯，赫然發現其中一人竟是現役海軍中士。警方訊後皆已依殺人、擄人勒贖等罪嫌送辦。

據了解，17歲曾男與23歲謝男為親友關係，從小一起長大，曾男向謝男借來轎車，卻將車子肇事撞壞，維修費花費2萬5000元，卻由謝男墊錢。由於曾男遲遲未還錢，引發謝男不滿，遂與好友前往討債。

謝男17日下午夥同8名共犯，在竹東鎮曾男住處附近將他強行押走，並致電家屬勒索15萬元贖金未果。隨後一行人駕車前往尖石鄉，以棍棒等器械毆打、凌虐一整夜。

曾男全身布滿擦挫傷，最後失去呼吸心跳，眾人見狀卻未送醫搶救，反而找來大型塑膠袋包裹遺體，塞進後車廂一路北上尋覓棄屍地點，最終將遺體棄置於宜蘭縣頭城鎮山區。

竹東警分局指出，18日接獲家屬報案後立即成立專案小組，報請新竹地檢署由檢察官王遠志指揮偵辦。警方調閱沿路監視器畫面，並以行動電話定位以車追人。

警方發現犯案車輛一路從新竹縣尖石鄉往宜蘭縣頭城山區，21日天清晨兵分多路，四處追查，最後在宜蘭縣武營農路健行步道山區邊坡找到曾男遺體，並出動大型機具吊掛到路面。