獨／砸店揍人遭警壓制不慎「漏屎」 新竹惡煞身分曝光…竟在台積電工作

新竹李男16日清晨到早餐店借廁所遭拒，一怒之下砸店、毆打店員。警方到場後以李男情緒不穩不適合逮捕，管束後就放他走，未料李男竟再度前往早餐店叫囂挑釁，事件引發外界譁然。如今李男職業曝光，竟是台積電外包工人，且被壓制時還「失禁」。

李男因內急16日清晨到林森路一家早餐店要求借用廁所，由於廁所是和樓上房東共用，早餐店老闆娘只好婉拒，李卻因此抓狂，嗆出幫派名號，將櫃台商品掃落一地，甚至掌摑女店員，嚇得對方連忙報警求救。

據了解，李男當時其實因內急「屎在滾」急著如廁，但卻硬是忍著與店家爭吵，最後在警方壓制過程中，甚至不慎「漏屎」，場面相當狼狽。

警方將李男上銬帶回派出所保護管束，南門所長胡育任稱，男子情緒不穩不適合逮捕，僅口頭告誡後便將人放走。沒想到李男竟叼著菸再度重返早餐店，對店家咆哮挑釁，嚇得老闆娘崩潰大哭哀求「你不要再來了，我們怕你了！」

事件曝光後，引起網友熱議，有網友肉搜找到李男社群帳號，發現其FB粉絲數竟然破千人，甚至還有粉絲團。而今天李男工作地點也曝光，竟是台積電外包商工人，由於事件越演越烈，李男也關閉臉書，逃到南部避難。

警方昨天公布當天執法畫面，並承認案件處置未盡完善，將究責檢討，並表示警方到場後，早餐店老闆娘與李男仍口角爭執，考量李有酒氣、情緒不穩，員警先對其臉部噴灑辣椒水，隨後壓制在地，上銬帶回保護管束。

至於管束後，為何不久李男就可返回店家？警方解釋，觀察李在派出所情緒已趨穩定，並表示須返回工作崗位，才結束保護管束讓其離開。由於南門所長胡育任稱「因男子情緒失控，不適合逮捕」，導致全案遭炎上，警方指出，胡因口誤造成發言不當，將議處並列案例教育檢討策進，另已派員到早餐店關懷慰問，也獲得店家認同。

