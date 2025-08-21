投資直播失利男子遭明仁會擄走 刀割手指、菸蒂灼燒受酷刑後被救出

竹聯幫明仁會成員上個月29日在台北101大樓附近停車場，疑因債務糾紛擄走一名32歲林姓男子並囚禁於樹林地區一處民宅；北市信義警分局獲報，與三峽分局聯手救人，並逮捕明仁會三峽分會9名嫌犯到案。

被逮的25歲明仁會紀姓男子供稱，他哥哥7年前和林姓男子合夥投資大陸直播生意，投了2百多萬元後最後血本無歸，當時林姓男子和他哥哥談判，最後簽下140萬元本票，不料林男一直躲在大陸沒有出面，直到近期才回到台灣。

林男回到台灣後，上個月29日凌晨前往信義區，行蹤被紀嫌得知，他帶3名小弟埋伏林嫌停車地點，等對方現身後擄人。

林男家屬接獲歹徒電話要求還款，紀嫌等人開口要4百萬元贖金才願放人，家屬緊急報案後，信義分局與北市刑大組成專案小組，調閱監視器以車追人，最後鎖定歹徒落腳點為新北市樹林區一處民宅。

警方迅速與三峽分局聯繫，合組專案小組在當天晚間9時許救出林男，林男被囚期間慘遭毆打、刀割手指、菸蒂灼燒，嫌犯還逼迫林男與家屬視訊，哀求趕緊籌錢；警方在囚禁地點， 逮捕在場4名看守及凌虐林男的4名犯嫌，其中包括2名未成年少年。

警方救人後擴大偵辦，19日分別在新北市樹林區、三峽區查緝幕後主嫌及共犯到案，查扣犯罪教戰手冊、本票、收據、刀械、棍棒、空氣槍、K他命及行動電話等贓證物，整起案件共查獲明仁會三峽分會9人，其中有3名少年，警方依涉嫌擄人勒贖、傷害、組織及少年事件處理法，移送台北地檢署及台北地院少年法庭偵辦審理。

