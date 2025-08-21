快訊

比請3休9更狂！未來2個月4大連假待休 9月底起最多可串出16天長假

臉書出包！「地震平安」遭翻譯成「去死」 黃偉哲認嚇得滿身汗

台64連環車禍…重型機車遭大貨車追撞「再撞前車」 騎士送醫命危

聽新聞
0:00 / 0:00

毫無歉意？台南舞廳小姐酒毒駕撞死人 未付喪葬費或調解「判刑曝光」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市某舞廳上班的魏姓女子前年8月23日在安平區友人住處喝整晚，還施用K他命後，清晨駕駛白色奧迪上路，行駛至健康三街與府平路口左轉時，追撞孫姓婦人致頭部重創，送醫不治。2年仍未跟家屬調解，也沒有按照約定支付喪葬費或擬定賠償計畫彌補過錯，國民法官今判她8年半。

台南地院國民法官法庭指出，魏女坦承犯行，並經國民法官法庭審理調查相關檢察官、辯護人所聲請調查證據，認定她的行為成立不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪。同時，魏女符合自首要件，又審酌她在案發現場承認自己是駕駛人，於檢警調查過程中無推卸責任，已經符合悔過及節省司法資源的要件，減輕其刑。

合議庭指出，魏女清楚知道飲用酒類、施用毒品後不應該開車上路，以對自身及用路人生命、財產安全造成巨大威脅，竟明知自己酒後且吸食毒品、服用安眠藥物，注意力、判斷力、反應能力及操控能力均造成影響，且不顧自身已經有走路不穩的狀況，未以其他方式代步或留宿，心存僥倖地開車回家，可見她是在無任何外界刺激、不得已的情況下，自己選擇了違法的行為。

合議庭認為，魏女吐氣所含酒精濃度，以及尿液中所含毒品代謝物的送驗結果，數值甚高，且她危險駕駛的行為，猛力撞擊正在行走中無辜的孫婦，剝奪其寶貴的生命，從此和家屬天人永隔，與兒孫共享天倫之樂的期盼終成泡影，一輩子須承受慟失至親的傷痛，她犯罪所生的損害非常嚴重。

另考量魏女犯後自始坦承犯罪，但事發迄今已2年，仍態度消極未跟家屬達成調解，期間的收入盡挪為他用，也沒有按照約定支付喪葬費用或擬定賠償計畫彌補過錯，讓人感受不到絲毫歉意，所以不適合對她做過多有利的考量。

合議庭最後衡量她的智識程度、職業、家庭經濟狀況，及與量刑有關的一切情狀，認她犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪判刑8年6月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南地院指出，事發迄今已2年，魏女仍態度消極未跟家屬達成調解，也沒有按照約定支付喪葬費用或擬定賠償計畫彌補過錯，讓人感受不到絲毫歉意。圖／讀者提供
台南地院指出，事發迄今已2年，魏女仍態度消極未跟家屬達成調解，也沒有按照約定支付喪葬費用或擬定賠償計畫彌補過錯，讓人感受不到絲毫歉意。圖／讀者提供

台南 毒品 酒駕 酒精 國民法官

延伸閱讀

台南舞廳小姐酒毒駕撞死人 還在IG發文「心疼車子」被判8年半

影／近日關員查緝毒品遭暴力攻擊 台北關今嚴正聲明依法嚴辦絕不寬貸

雲嘉3位辦大案法官換跑道 轉任律師專攻詐騙案原因曝光

喪屍煙彈流入大甲社區 警溯源搗破煙彈分裝場…緝獲販毒集團主嫌

相關新聞

台南舞廳小姐酒毒駕撞死人 還在IG發文「心疼車子」被判8年半

在台南市某舞廳上班的魏姓女子，前年8月23日在台南安平區友人住處喝整晚，還施用K他命後，清晨精神恍惚駕駛白色奧迪上路，行...

毫無歉意？台南舞廳小姐酒毒駕撞死人 未付喪葬費或調解「判刑曝光」

在台南市某舞廳上班的魏姓女子前年8月23日在安平區友人住處喝整晚，還施用K他命後，清晨駕駛白色奧迪上路，行駛至健康三街與...

涉毒出獄後重操舊業！製毒師昔在深山煉3千萬安毒 今被發現猝死漫畫店

50歲男子留煌銘15日包下高市新興區某漫畫店包廂，今早被員工發現猝死，警方到場未發現違禁物；據了解，留男是製毒師，常進出...

為柯文哲刪羈押事由？黃國昌提案修刑訴法 法務部怒：縱容罪犯肆無忌憚串證

民眾黨主席黃國昌提刑事訴訟法修正草案，有意刪除勾串共犯或證人羈押事由，疑與羈押中的前主席柯文哲有關。法務部今表示，如排除...

影／近日關員查緝毒品遭暴力攻擊 台北關今嚴正聲明依法嚴辦絕不寬貸

桃園機場近日連續發生三起旅客企圖走私毒品案件，關務署台北關關員攔查時不僅遇到犯嫌企圖脫逃，甚至發生嫌犯揮拳攻擊關員的情況...

竹縣驚傳殺人棄屍 7人為這原因將屍體丟入宜蘭山區

新竹縣發生一起疑似為4萬元債務毆人致死，再帶到宜蘭棄屍案件。凶嫌已落網，竹東警方今天帶人到宜蘭頭城山區找到遺體，全案由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。