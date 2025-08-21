2.5萬債務引殺機…17歲少年遭友毆死棄屍 父嘆：兩人一起長大

新竹縣曾姓少年疑與謝姓友人有財務糾紛，17日下午遭謝男夥同多名友人從住家押走，並開車載至尖石山區毆打致死。曾男老闆及家屬發現曾男未返家報案，警方調閱監視器循線查出謝男涉有重嫌，並於今上午在宜蘭縣頭城鎮山區尋獲死者遺體，全案朝殺人罪嫌偵辦。

據了解，17歲曾男與23歲謝男為好友關係，曾男向謝男借來轎車，卻將車子肇事撞壞，維修費花費2萬5千元，卻由謝男墊錢。由於曾男遲遲未還錢，引發謝男不滿，遂與好友前往討債。

謝男17日下午夥同8名共犯，在竹東鎮曾男住處附近將他強行押走，並致電家屬勒索15萬元贖金。隨後一行人駕車前往尖石鄉，以棍棒等器械毆打、凌虐。曾男全身布滿擦挫傷，最後失去呼吸心跳，眾人見狀卻未送醫搶救，反而找來大型塑膠袋包裹遺體，塞進後車廂一路北上尋覓棄屍地點，最終將遺體棄置於宜蘭縣頭城鎮山區。

死者親友指出，曾男平常都在工地打零工，上面還有一個哥哥，長期都和阿姨、姨丈住一起，因為這幾天發現曾男沒回家睡覺，且還接獲一通疑似勒索的電話，對方表示曾男欠15萬元未還，並要求給錢才放人，於是在18日報警。

謝男爸爸則說，曾男跟兒子是好朋友，曾男都叫謝男哥哥，兩個人他從小看到大，但不知道跟兒子跟死者有錢跟車子的糾紛。兒子因為7、8天不見蹤影，他原本以為兒子去南部上班，直到早上8點接到警察電話才知道出事。

竹東警分局表示，獲報後立即成立專案小組，報請新竹地檢署由檢察官王遠志指揮偵辦。警方調閱沿路監視器畫面，並以行動電話定位以車追人。警方發現犯案車輛一路從新竹縣尖石鄉往宜蘭縣頭城山區，今天清晨兵分多路，四處追查，最後在宜蘭縣武營農路健行步道山區找到曾男遺體，並出動大型機具吊掛到路面。

警方表示，目前以謝男為首的9名嫌犯皆已到案，後續仍需再調查有無其他共犯。至於曾男詳細死因，已報請檢察官相驗釐清，全案訊後依殺人罪嫌送辦。