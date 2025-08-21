涉毒出獄後重操舊業！製毒師昔在深山煉3千萬安毒 今被發現猝死漫畫店

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

50歲男子留煌銘15日包下高市新興區某漫畫店包廂，今早被員工發現猝死，警方到場未發現違禁物；據了解，留男是製毒師，常進出監獄，2年前年底出獄後又在高雄深山製作安非他命毒品被刑事局緝獲，查扣市價逾3千萬元的安毒。

涉多項毒品案的男子留煌銘，2022年年底出獄後又重操舊業，涉嫌夥同易姓友人承租高雄市杉林區山坡地一間獨棟透天厝，隱居山中，以感冒藥提煉麻黃素的傳統製毒方式，製作安非他命毒品。

當時刑事局偵三大隊第二隊循線破獲安毒2023年7月偵破留男的製毒工廠，共查扣市價逾3000萬元的23公斤安毒成品，以及半成品96公斤，並起獲大批製毒機具。

留男涉毒案件仍在審理中，未料今天傳出猝死消息；新興警分局指出，留男15日包下高市新興區某漫畫店的包廂，期間19日凌晨又續加24小時，因留男是常客，店家未催促他是否要再續住，沒料，今天上午8時員工開門詢問時，驚見留男倒臥包廂地上已無氣息，嚇得報警；警消趕抵發現留已猝死。

警方指出，該家漫畫店有包廂及床墊可供人留宿，留男於15日包下其中一間包廂，整日上網，19日凌晨留男又續加24小時。原本20日凌晨留男要再續加是否繼續入住，但卻沒下文，店家認為留男是常客，特別通融。

今天早上8時許，店內員工詢問留男是否要續加，敲門無人回應，打開包廂房門，驚見留倒臥在電腦桌前的地上，一動也不動，嚇得報警。

警消趕抵現場，救護員檢視留男，發現他已死亡，未送醫；警方詢問店家並調閱監視器查看，發現留男最後一次和該店員工對話時間是8月19日凌晨，後續就待在該店上網，並無發現任何人員接近包廂。

鑑識人員檢視留男身體，未發現可疑傷勢，身旁也無其他違禁品，初步研判無外力介入，已通知家屬並報請地檢署檢察官相驗，以釐清死因。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

留姓製毒師與易姓助手，2023年7月在高雄山區透天厝設置製毒工廠遭刑事局查獲，被查扣大批毒品與製毒工具。記者廖炳棋/翻攝
50歲留姓男子15日包下高市新興區某漫畫店的包廂，今早8時被員工發現猝死在包廂內。記者石秀華／翻攝
