影／近日關員查緝毒品遭暴力攻擊 台北關今嚴正聲明依法嚴辦絕不寬貸

桃園機場近日連續發生三起旅客企圖走私毒品案件，關務署台北關關員攔查時不僅遇到犯嫌企圖脫逃，甚至發生嫌犯揮拳攻擊關員的情況。台北關嚴正表示海關人員依法執行公權力，對於任何抗拒或攻擊行為，將堅決依法追究，絕不寬貸。

台北關表示發生於5月11日、7月24日及8月3日查獲三起疑似走私毒品入境案件，期間不僅有犯嫌企圖逃跑，還發生嫌犯揮拳攻擊關員事件。所幸執勤人員及時壓制並通報航空警察局支援，三名嫌犯均順利制伏，且在其行李中查獲毒品，全案已移送司法機關偵辦。

台北關表示，對於關員因公遭不法旅客攻擊深感不捨，受傷同仁已立即送醫，關務長也親自探視慰問，並提醒同仁執勤時務必注意自身安全，相關單位將持續研議並精進勤務安全措施。

為避免類似事件重演，台北關已在既有防堵旅客脫逃機制外，另成立「強化動線安排防闖小組」，優化旅客通關動線，並與派駐航警加強合作，防止不法旅客脫逃。同時，依「海關人員因公遭受不法侵擾處理及通報程序」啟動危機演練，以提升人員應變與證據保全能力，協助後續偵辦。

台北關強調，海關肩負查緝走私、維護邊境及稽徵稅收等重責，均依法執行公權力，對於任何暴力或抗拒行為，必將依法嚴辦，絕不寬貸。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885