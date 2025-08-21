刑事局破詐騙洗錢集團還查獲毒品分裝場 16人遭訴

張姓男子涉嫌組成詐騙洗錢集團採斷點式管理，成員彼此隔絕互不認識，增加警方查緝難度，經刑事局循線逮捕張男等16人送辦，還查獲1處毒品分裝場，檢方日前已依詐欺等罪嫌起訴。

刑事局中部打擊犯罪中心今天表示，警方偵辦1件毒品案時，於現場發現大量存摺及金融卡，研判為詐團洗錢「水房」轉帳據點，立即與台中第三警局、彰化縣警局彰化分局、台南學甲警分局、南投竹山警分局等單位共組專案小組調查。

辦案人員於今年1月至4月間，陸續多波行動搜索調查，帶回謝姓主嫌、張姓掮客、陳姓虛擬幣商與集團成員等16人偵辦，除查獲手機、筆電等集團洗錢跡證，並於林姓成員住處發現第三級毒品咖啡包分裝場，查扣愷他命2包（41.7公克）、卡西酮2包（133.4公克）及成品毒品咖啡包等證物。

警方查出，集團主嫌張男（綽號奧斯卡）自詡「操盤手」，透過斷點式管理規避查緝，集團採「任務導向、角色分工」模式，明確區分人頭招募、帳戶洗錢、資金中轉、購買虛擬貨幣等職責。每名成員僅與相鄰層級聯繫，彼此隔絕，形成阻撓追查的斷點機制。

警方發現，多數成員互不認識，僅透過加密通訊軟體聯繫，大幅增加偵辦難度。經辦案人員調閱監視器，成功掌握謝姓主嫌與張姓掮客會面畫面，查出資金流與組織網絡，逐步還原運作架構後破獲詐騙洗錢集團。

全案警詢後依刑法詐欺罪、毒品危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，將張男等16人移送台灣台中地方檢察署偵辦，檢方日前已依法起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885